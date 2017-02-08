Слухи: Moto G5 Plus получит 5,2-дюймовый дисплей, 12 Мп камеру и поддержу NFC

MForum.ru

Слухи: Moto G5 Plus получит 5,2-дюймовый дисплей, 12 Мп камеру и поддержу NFC

08.02.2017, MForum.ru

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В сети стала доступна фотография смартфона Moto G5 Plus, раскрывающая некоторые технические подробности об этой новинке. В частности, диагональ дисплея составит 5,2 дюйма, а не 5,5 дюймов, как ожидалось ранее. И это вполне логично. В портфолио Motorola уже есть смартфон Moto Z Play с 5,5-дюймовым дисплеем и чипсетом Snapdragon 625. Таким образом, выпуск схожего по параметрам устройства мог создать конкуренцию внутри модельного ряда.

Слухи: Moto G5 Plus получит 5,2-дюймовыйдисплей, 12 Мп камеру и поддержу NFC

Также фотография новинки позволяет узнать о 12 Мп камере с поддержкой технологии «Rapid Focus Camera», сканере отпечатка пальца, поддержке NFC и аккумуляторе емкостью 3000 мАч с поддержкой технологии TurboPower. Дополнительно источник сообщает о наличии FM-радио, поддержке цифрового телевидения и использовании SIM-карт стандарта nanoSIM. Также отметим, что название «moto$$» представляет собой классический для этого производителя способ скрывать коммерческое название устройства на тестовых образцах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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