Слухи: Moto X4 получит Snapdragon 630 и сдвоенную камеру с 12 и 8 Мп сенсорами

MForum.ru
04.07.2017,
В прошлом году компания Lenovo так и не представила нового смартфона сери Moto X, отдав предпочтение развитию семейства Moto Z. Однако, в 2017 эта ситуация может быть исправлена – по слухам уже в четвертом квартале мы увидим Moto X4, спецификации и цены которого недавно засветились в сети.
Ожидается, что Moto X4 будет оснащен 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек, чипсетом Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. В тоже время, если ранее упоминалось об аккумуляторе емкостью 3800 мАч, то по более новым данным емкость АКБ Moto X4 составит лишь 3000 мАч. Зато новинка порадует сдвоенной камерой на задней панели (12 + 8 Мп модули). Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Еще одной важной особенностью Moto X4 станет защита от влаги по классу IP68 и сканер отпечатков пальцев с возможностью распознавания жестов. В тоже время совместимости с Moto Mods от новинки ждать не следует. Возможная цена Moto X4 – 20 999 индийских рупий ($324).
© Антон Печеровый,
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