Реклама: Tele2 напоминает - звонки внутри сети Tele2 не расходуют пакет минут, включенных в абонплату

26.05.2017, MForum.ru

Оператор Tele2 запустил новый этап рекламной кампании для поддержки тарифной линейки "Мой Tele2". Наружная реклама, теле- и радиоролики напоминают абонентам - звонки внутри сети не расходуют пакет минут, включенных в абонентскую плату.

Герои новых рекламных роликов Tele2 - знаменитые детективы, которые берутся за раследование очередного дела. По сюжету речь идет о пропаже оплаченных абонентом минут - по слухам, их "съедают". Атмосфера ролика напоминает ту, с которой знаком каждый, читавший Конан Дойля: сумеречный лес, густой туман и зловещие голоса диких животных.

Используя дедуктивный метод, сыщики анализируют улику, телефон с нулевым остатком минут, и находят виновных в исчезновении – это звонки внутри сети. Затем детективы оказываются в уютной английской гостиной: за традиционным чаем они обсуждают раскрытое дело и объясняют пострадавшей, как вновь не стать жертвой преступления. Простое решение предлагает Tele2: пропажа минут не грозит клиентам компании, так как звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет.

Новую тарифную линейку оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты тарифов «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» не ограничены в звонках на номера Tele2 по всей России. Разговоры с клиентами Tele2 не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату. Кроме того, на всех тарифах линейки «Мой Tele2» остатки не использованных в текущем месяце минут, гигабайтов и SMS переносятся на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.