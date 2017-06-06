Кадры: Александр Башмаков прощается с МегаФоном

06.06.2017, MForum.ru

Директор по инфраструктуре компании "МегаФон", Александр Башмаков, покидает компанию.

Я не склонен связывать его уход с недавним глобальным сбоем на сети "МегаФон". Скорее это отражение общего вектора - МегаФон переориентируется на аутсорсинг, идет сокращение собственной инженерной команды оператора. Компания сокращает инвестиции в развитие сети. Сокращается инженерный персонал в регионах.

Александр Башмаков проработал в компании неполных 2 года. С его именем связывают внедрение "новых методов работы на базе agile" - этой любимой погремушки "эффективных менеджеров". Кого бы не взяли на его место, руководство техдирекцией в современном МегаФоне будет непростой задачей.