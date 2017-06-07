Развитие сетей: МГТС улучшает качество интернета

MForum.ru

Развитие сетей: МГТС улучшает качество интернета

07.06.2017, MForum.ru

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Москва, РФ – ПАО "Московская городская телефонная сеть" (MOEX: MGTS), один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в Группу МТС (NYSE: MBT), развернула на своей сети комплексное решение для сбора, обработки и анализа сетевых данных от Ericsson. Это позволяет оператору проактивно выявлять потенциальные отказы системы, а также ошибки программного обеспечения и оборудования, и предотвращать критические ситуации, влияющие на качество связи у клиентов.

Программное обеспечение установлено на всех маршрутизаторах Ericsson Smart Services Routers (SSR), через которые клиенты МГТС выходят в интернет. Благодаря данному решению инженеры Ericsson в режиме реального времени собирают и анализируют поступающие с маршрутизаторов данные и контролируют производительность оборудования. На основе полученных данных эксперты проактивно устраняют выявленные ошибки узлов связи и программного обеспечения, что в конечном итоге повышает качество интернет-соединения у пользователей.

По итогам полугодового тестирования более половины потенциальных проблем были обнаружены за 2-3 дня до того, как могли бы привести к инциденту на сети. Количество критически важных ошибок в целом сократилось на треть, время устранения сбоев в работе сети — на четверть.

«Для нас очень важно получать объективную картину о качестве наших услуг, поэтому мы постоянно усиливаем мониторинг технологических параметров, привлекая для этого ведущие компании мира, в том числе и Ericsson. Мировой опыт этой компании в области анализа данных позволил нам создать уникальное решение, применение которого позволит нашим абонентам получать услугу со стабильным качеством, на заявленной скорости и без разрывов соединений», — комментирует технический директор МГТС Александр Трохин.

«Поддержка наших партнеров в вопросах повышения качества обслуживания клиентов – одна из наших приоритетных задач. Важность этого проекта заключается в том, что решение превентивной технической поддержки сети ШПД разработано специально для МГТС с учетом целей и задач нашего партнера. Среди ключевых преимуществ решения — возможность анализировать работу сети в режиме, приближенном к реальному времени и, таким образом, предотвращать возможные сбои на раннем этапе. Еще одно достоинство заключается в том, что на управление сетью затрачивается меньше ресурсов. При этом система легко адаптируется при дальнейшей эволюции сети, таким образом, гарантируя стабильность ее работы и обеспечивая неизменно высокое качество обслуживания конечных пользователей», — говорит Ханнес Экстрем, вице-президент подразделения Ericsson по развитию бизнеса с сотовыми операторами в России.

Компания Ericsson оказывает услуги превентивной технической поддержки операторам в разных странах мира, помогая не просто решать уже возникшие проблемы, но предотвращать потенциально возможные. Таким образом обеспечивается высокое качество работы сети, что позволяет привлекать новых абонентов и сокращать отток существующих.

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© , пресс-релиз МГТС, MForum.ru

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