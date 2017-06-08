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Пресс-релиз: Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы
08.06.2017,
8 июня 2017 г. Омск, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о росте популярности дополнительных телекоммуникационных решений (VAS) среди омских компаний. За год количество компаний региона, использующих инновационные телеком-сервисы МТС увеличилось в 2,6 раза, при этом наибольший рост подключений пришелся на защищенную передачу данных, а также услуги по информированию клиентов и обработке звонков.
Первую строчку рейтинга популярности занимают сервисы защищенной передачи данных (APN), обеспечивающие защищенный удаленный доступ к ресурсам компании (информации, оборудованию, транспорту) и безопасный обмен данными между ними. Количество сим-карт с подключенной услугой APN выросло за год в 17 раз. Так, преимущества защищенного обмена данными уже оценили Сбербанк РФ, ПАО «Омскшина» и другие компании региона.
На втором месте ─ услуга «МТС-Коммуникатор», позволяющая координировать действия сотрудников, а также информировать клиентов при помощи SMS-сообщений. За прошедший год число компаний, использующих «МТС-Коммуникатор», возросло в 1,7 раза. Ежемесячно с помощью данного сервиса компании региона, среди которых аптеки «Фармакопейка», «СТБ-Охрана», торговый дом «Ниагара», отправляют более пяти миллионов сообщений.
Замыкает рейтинг подключений сервис «Бесплатный вызов 8-800», который помогает компаниям, в том числе таким. как ИТСК, «Росювелирторг», «Сибирские колбасы», эффективно обслуживать клиентов компании: оперативно обрабатывать все входящие звонки, независимо от их количества, а также увеличить число дозвонившихся до офиса клиента. За год количество компаний, использующих этот сервис, увеличилось в 1,5 раза соответственно.
За год объем интернет-трафика, используемый корпоративными клиентами МТС в Омской области, вырос в 1,8 раза. В настоящее время мобильный интернет используют более 60 процентов бизнес-абонентов компании.
«Сегодня омские предприятия более тщательно подходят к организации бизнес-процессов, чтобы успешно конкурировать. Поэтому мы фиксируем ощутимый рост спроса на конвергентные услуги и другие телеком-сервисы МТС, позволяющие оптимизировать затраты без потери качества и уровня обслуживания клиентов. Добавлю, что с мая 2016 года клиентами компании МТС стали более 1000 компаний нашего региона», – отметил директор филиала МТС в Омской области Андрей Сергиенко.
МТС на корпоративном рынке Омской области
МТС лидирует на рынке корпоративной связи в Омской области. Сегодня корпоративными клиентами МТС в регионе являются как ведущие коммерческие организации, так и государственные структуры. Среди клиентов МТС – Управление делами Правительства Омской области, Сбербанк России, Транссибнефть, Газпромнефть, хоккейный клуб «Авангард», НПО «МИР», Почта России, Любинский молочноконсервный комбинат, Омсктехуглерод, Омскгоргаз, Ассоциация торгово-промышленных предприятий "Группа ОША", САН ИнБев, Омский аэропорт и др.
Компания МТС основала в Омске единственную в Сибири «Аллею звезд», на которой увековечены имена флагманов омского бизнеса – постоянных клиентов компании МТС. На данный момент на Аллее установлено 25 именных звезд компаний региона.
© , пресс-релиз компании,
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