Телеком-реклама: Платежная карта Билайн - 7.5% на остаток и 5% кэшбэк

MForum.ru
05.07.2017,
Компания Вымпелком представила новый рекламный ролик для продвижения платежной карты Билайн. Среди преимуществ отмечается бесплатный выпуск, бесплатное обслуживание, бесплатное SMS-информирование об операциях, начисление 7.5% на остаток по счету и кэшбэк от 1% до 5% за покупки, оплаченные картой.
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