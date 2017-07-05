Телеком-реклама: Платежная карта Билайн - 7.5% на остаток и 5% кэшбэк

05.07.2017, MForum.ru

Компания Вымпелком представила новый рекламный ролик для продвижения платежной карты Билайн. Среди преимуществ отмечается бесплатный выпуск, бесплатное обслуживание, бесплатное SMS-информирование об операциях, начисление 7.5% на остаток по счету и кэшбэк от 1% до 5% за покупки, оплаченные картой.

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