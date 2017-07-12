Телеком-реклама: Билайн проводит акцию "Тройное пополнение"

MForum.ru
12.07.2017,
Билайн предлагает российским абонентам компании возможность участия в акции "Тройное пополнение".
Суть акции очень проста. Если перевести сумму от 250 рублей из России на счет абонента компании "Билайн Узбекистан", то на счет абонента попадет сумма перевода, а на бонусный счет - удвоенная сумма перевода.
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Плейлист на YouTube с подборкой рекламы телеком-операторов
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теги: "телеком-реклама"
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