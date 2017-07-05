Телеком-реклама: МегаФон рекламирует опцию "Мир онлайн" - за 600 рублей в сутки до 1 ГБ трафика в международном роуминге

05.07.2017, MForum.ru

Режиссер – Георгий Тоидзе

Композитор – Олег Карпачев

Стоимость пользования - 600 руб. в сутки. Если вы израсходовали за сутки более 1 ГБ интернет-трафика по опции «Мир онлайн», скорость трафика ограничивается до 64 КБ/c до наступления следующего периода; вне зависимости от скачанного объёма скорость p2p соединений ограничена до 64 кб/c;

Опция не действует при использовании устройства как точки доступа для раздачи интернет-трафика по Wi-Fi;

Стоимость услуг связи по пакету не распространяется на интернет-трафик, который проходит через сети спутниковой связи с помощью специального оборудования, на воздушных круизных судах;

Опция не имеет срока действия, период списания абонентской платы — 1 раз в сутки, отключить опцию можно самостоятельно.

Опция «Мир онлайн» действует в 43 популярных странах. В СНГ и Балтии это Абхазия, Беларусь, Латвия, Литва, Украина, Эстония. В Европе - Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Нидерланды, Мальта, Норвегия, Румыния, Португалия, Сан-Марино, Черногория, Чехия, Хорватия, Финляндия, Швеция. В Азии и Африке к этим странам относятся Египет, Израиль, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, Турция и ЮАР. Также «Мир онлайн» действует в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США.

Стоимость опции составляет 600 рублей в сутки.

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