Судебные споры: ФАС разберется - законно ли МТС перевела нижегородских абонентов на другой тариф

MForum.ru
06.07.2017,
Нижегородское УФАС РФ возбудило дело против ПАО "МТС" по признакам нарушения ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции. Основание - изменение оператором связи тарифных планов в одностороннем порядке. Речь идет о тарифе «Red Energy 2011» с которого абонентов перекинули на тарифный план «Базовый 092013» без их ведома и согласия.
Дело рассмотрят 12 июля 2017 года.
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