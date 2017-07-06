Кадры: Ольга Затяжных назначена директором макрорегиона «Поволжье» в компании Yota (МегаФон)

06.07.2017, MForum.ru

По-образованию г-жа Затяжных далека от телекома - окончила Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права по специальности экономист. Так что телеком она осваивала на практике - начала с консультанта центра мобильной связи в Поволжском филиале МегаФон еще в 2002 году и за 15 лет добралась до должности руководителя отдела продаж и обслуживания.