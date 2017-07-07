Пресс-релизы: Николай Подгузов назначен генеральным директором ФГУП «Почта России»

MForum.ru
07.07.2017,
Москва, 7 июля 2017 года. — Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП «Почта России». На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года.
«“Почта России” — крупнейшее предприятие в своей сфере. Сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта “Почта Банк”, а также по подготовке к акционированию. Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе, — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — На посту генерального директора “Почты России” Николай Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в Стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова». Напомним, Дмитрий Страшнов был назначен генеральным директором ФГУП «Почта России» 19 апреля 2013 года.
«За эти годы команде под руководством Дмитрия Страшнова удалось переломить негативный тренд и запустить процесс трансформации “Почты” в клиентоориентированное, экономически успешное предприятие. По многим направлениям деятельности почтового оператора удалось достичь впечатляющих успехов. Например, с 2012 года в десять раз увеличилось количество международных почтовых отправлений с товарным вложением. Позитивные перемены коснулись и сотрудников “Почты” — среднюю зарплату по предприятию подняли до 21 тысячи рублей. Благодарю Дмитрия Страшнова за работу на посту главы компании в сложное время перемен. За усилия по модернизации, которые будут продолжены новым менеджментом», — сказал Николай Никифоров.
Николай Подгузов родился в Ленинграде 29 мая 1974 года.
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет.
В 2000 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России.
В 2000 — 2003 годах работал на разных должностях в Министерстве финансов Российской Федерации.
С 2003 по 2006 год — вице-президент департамента ОАО «Инвестиционный банк “Траст”». С 2006 по 2010 год — вице-президент, директор управления ООО «Ренессанс капитал-Финансовый консультант». С 2010 по 2012 год — начальник управления ЗАО «ВТБ Капитал».
С 2012 по 2013 год — заместитель директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации.
С сентября 2013 по июль 2017 года — заместитель министра экономического развития Российской Федерации.
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