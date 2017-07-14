Это интересно: Uhans I8 получит экран с соотношением сторон 18:9 и 6 Гб ОЗУ

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Это интересно: Uhans I8 получит экран с соотношением сторон 18:9 и 6 Гб ОЗУ

14.07.2017, MForum.ru

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Известно, что китайская компания Uhans работает над несколькими новыми смартфонами, анонс которых ожидается во второй половине 2017 года. Самой интересной из этих новинок может стать флагманский Uhans I8, который в соответствии с модным трендом получит экран с соотношением сторон 18:9.

Это интересно: Uhans I8 получит экран с соотношением сторон 18:9 и 6 Гб ОЗУ

Uhans I8 будет оснащен достаточно большим объемом памяти: 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной флэш-памяти. Но роли «сердца» ожидается либо Snapdragon 625, либо (что более вероятно) чипсет MediaTek с 8-ядерным процессором. Из прочих интересных особенностей можно отметить сдвоенную 16 Мп камеру на задней панели. Так же по изображению Uhans I8 можно предположить, что задняя и передняя панели новинки изготовлены из стекла. Данных о цене и дате начала продаж Uhans I8 пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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