Это интересно: Uhans I8 получит экран с соотношением сторон 18:9 и 6 Гб ОЗУ

MForum.ru
14.07.2017,
Известно, что китайская компания Uhans работает над несколькими новыми смартфонами, анонс которых ожидается во второй половине 2017 года. Самой интересной из этих новинок может стать флагманский Uhans I8, который в соответствии с модным трендом получит экран с соотношением сторон 18:9.
Uhans I8 будет оснащен достаточно большим объемом памяти: 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной флэш-памяти. Но роли «сердца» ожидается либо Snapdragon 625, либо (что более вероятно) чипсет MediaTek с 8-ядерным процессором. Из прочих интересных особенностей можно отметить сдвоенную 16 Мп камеру на задней панели. Так же по изображению Uhans I8 можно предположить, что задняя и передняя панели новинки изготовлены из стекла. Данных о цене и дате начала продаж Uhans I8 пока нет.
© Антон Печеровый,
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