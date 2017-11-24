Анонсы: UHANS I8 с безграничным дисплеем и распознаванием лиц оценен в $129,99

MForum.ru
24.11.2017,
Китайский производитель UHANS приурочил к «черной пятнице» анонс смартфона UHANS I8. В соответствии с актуальными тенденциями эта новинка получила безграничный экран с соотношением сторон 18:9 и поддержку распознавания лиц.
Если говорить о спецификациях, то в активе UHANS I8 присутствуют 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek MT6750T, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также сдвоенная камера (разрешение модулей 16 Мп и 3 Мп) на задней панели.
Для сэлфи и распознавания лиц служит фронтальная камера разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора UHANS I8 – 3500 мАч. Базовая цена новинки - $159,99, но 23 по 25 ноября ее можно купить на $30 дешевле. На текущий момент UHANS I8 является эксклюзивом Geekbuying.
© Антон Печеровый,
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