Анонсы: Uhans Max 2 – 6,44-дюймовый фаблет с четырьмя камерами

MForum.ru
08.09.2017,
Сдвоенные камеры для современных смартфонов начинают становиться стандартом. И для привлечения внимания к новой модели смартфона производители начали устанавливать сдвоенные камеры, как на задней, так и на передней панелях. Одним из подобных устройств и станет Uhans Max 2.
Обе камеры Uhans Max 2 представляет собой связку основного 13 Мп модуля с дополнительным сенсором разрешением 2 Мп. Назначение дополнительных модулей камеры – определение глубины сцены и обеспечение различных эффектов, в том числе эффекте боке (объект съемки в резкости, фон размыт). Естественно поддерживаются и другие эффекты, в том числе панорама и программное улучшение портретных фото.
Набор основных спецификаций Uhans Max 2 включает в себя 6,44-дюймовый полностью ламинированный дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MTK6750T, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4300 мАч. Мировая премьера Uhans Max 2 ожидается в сентябре текущего года. Цена - $159,99 с бесплатной доставкой.
© Антон Печеровый,
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