Пресс-релизы: Tele2 покажет абонентам новый сезон «Игры престолов»

MForum.ru

Пресс-релизы: Tele2 покажет абонентам новый сезон «Игры престолов»

17.07.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира. 

 

"Игры престолов"

 

Tele2 открывает в своем приложении новый раздел с сериалами. За 18 рублей в сутки пользователи получат доступ к популярному онлайн-сервису «Амедиатека». В том числе клиенты Tele2 смогут увидеть первую серию нового сезона «Игры престолов» в день российской премьеры 17 июля. При этом интернет-трафик в приложении не тарифицируется. На этапе запуска сериальный контент будет доступен владельцам устройств с операционной системой Android. Для пользователей iOS сервис заработает до конца июля.

Помимо нового раздела сериалов, многофункциональное приложение Tele2 TV содержит подписку «Телевизор», которая позволяет смотреть телевизионные каналы, и «Кинозал» с отечественными и зарубежными фильмами. Также в приложении есть отдельный каталог для детей и премиальный контент с блокбастерами и новинками кино.

За год число зрителей Tele2 TV выросло в 2,5 раза. Самый популярный раздел приложения – «Телевизор», его смотрят 83% пользователей приложения. На втором месте − подписка «Кинозал», она подключена у 29% клиентов. Детский контент смотрят 4% подписчиков, а разовые покупки фильмов совершают около 1% абонентов.

Аудитория Tele2 TV в основном пользуется приложением на смартфонах: они составляют 88% от общего числа устройств, а на планшеты приходится 12%. В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: с этих устройств Tele2 TV смотрят 84% абонентов, доля iOS занимает 16%.

Приложение Tele2 TV доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. Подробнее о сервисе Tele2 TV на сайте компании.

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:

«Запуск нового раздела с сериалами мы приурочили к выходу очередного сезона всемирно известной саги «Игра престолов», чтобы пользователи Tele2 TV смогли увидеть новые серии в день российской премьеры. Партнерство с онлайн-сервисом «Амедиатека» позволяет предоставить нашим клиентам популярный контент по минимальным ценам. Кроме сериалов, пользователям Tele2 TV доступен обширный каталог фильмов, включая новинки, вышедшие в кинотеатрах. Также мы развиваем приложение, делая его удобным и понятным для клиента, чтобы он быстро нашел нужный телевизионный канал, передачу или фильм. С приложением Tele2 TV наши абоненты всегда смогут иметь телевизор под рукой и не считать мегабайты, ведь трафик в сети Tele2 для пользователей сервиса бесплатный».

Денис Горшков, генеральный директор «АМЕДИА ТВ»:

«Мы рады расширению нашей дистрибуции в мобильных сетях и началу сотрудничества с Tele2. Знаково, что проект стартует в день выхода нового сезона «Игры престолов» − самого популярного сериала на планете, ставшего настоящим феноменом современной массовой культуры. Мобильные приложения «Амедиатека» и партнерства с мобильными операторами − одно из самых быстроразвивающихся направлений деятельности нашей компании. Аудитория все больше и больше смотрит сериалы на планшетах и смартфонах – в дороге, дома или на отдыхе. Сегодня оригинальная библиотека сервиса насчитывает более 250 сериалов и тысячи часов контента, все премьеры выходят одновременно с мировым релизом. Наша подписка в приложении Tele2 TV будет расширяться и постоянно пополняться новыми сериалами».

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

23.12. [Новинки]  Анонсы: Tele2 обновила свой Tele2 Midi - теперь он Tele2 Midi LTE / MForum.ru

05.12. [Новинки]  Анонсы: Брендированные новинки от Tele2 Russia вышли в продажу / MForum.ru

17.02. [Новинки]  Розница: Tele2 начинает продажи брендированных смартфонов в Москве / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

16.07.2017 21:55 SirPP Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Помогите, пожалуйста. Украли iPhone, проверьте по IMEI и serial number пожалуйста. ( IMEI: 352052079325085 S/N: F9CSW4EMG5QV
16.07.2017 21:34 95maso Тема: Разблокировка Beeline A103
826426006530616 как разблокировать билайн а103
16.07.2017 17:41 Tr1ple_M_M@n Тема: Galaxy S7 vs Huawei Honor 9
Решил подобрать телефон до 35к рублей. Айфон SE и практически безпамятный Шестой на 16ГБ не привлекают. Xiaomi Mi6 тоже отсекаются, т.к. в Приморском крае в магазинах их хрен найдешь, а с Алика ...
16.07.2017 16:28 Konne Тема: Смартфон для работы в интернете
Я тоже в интернете работаю. У меня самсунг галакси s7 - никаких проблем не возникает. Ну хотя работа в сети разная бывает - смотря чем именно вы занимаетесь - может у вас какие-то требования особы ...
15.07.2017 20:12 olenka_z Тема: Практикум: как перенести SMS-сообщения на новый Android-смартфон (24.11.2015)
Всем привет! Мне нужно было перенести смс сообщения с windows phone 8 (Lumia 620) на Android (Xiaomi redmi not 4). Я перерыла весь интернет, перечитала кучу форумов и информации о том, что это ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

17.07. [Новинки] Анонсы: Panasonic P55 Max – смартфон с аккумулятором 5000 мАч и ценой $132 / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Недорогие фичефоны Nokia 105 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Это интересно: Uhans I8 получит экран с соотношением сторон 18:9 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

13.07. [Новинки] Это интересно: Новые смартфоны Nokia будут использовать чипы Snapdragon / MForum.ru

12.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Mi Note 2 Special Edition с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

12.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel XL 2 замечен на рендерах / MForum.ru

11.07. [Новинки]  Слухи: Geotel G1 – смартфон с аккумулятором емкостью 7500 мАч / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Ulefone T1 получит Helio P25, 6 Гб ОЗУ и сдвоенную камеру / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: LG Q6 будет доступен в трех версиях / MForum.ru

10.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi Note 5A будет оснащен сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru

10.07. [Новинки]  Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi X1 / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально / MForum.ru

06.07. [Новинки] Компоненты: Samsung раскрыла подробности о новых камерах ISOCELL / MForum.ru

06.07. [Новинки] Это интересно: Nokia и Xiaomi подписали соглашение о сотрудничестве / MForum.ru

05.07. [Новинки]  Анонсы: Homtom HT50 с батареей емкостью 5500 мАч выйдет на рынок в июле / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V7 Plus представлен официально / MForum.ru

05.07. [Новинки] Слухи: HTC Ocean Life получит Snapdragon 660 и Edge Sense / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Moto X4 получит Snapdragon 630 и сдвоенную камеру с 12 и 8 Мп сенсорами / MForum.ru

04.07. [Новинки] Анонсы: LG G Pad IV 8.0 FHD – планшет со Snapdragon 435 / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu A5 с 8-ядерный процессором и 8 Мп камерой / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: