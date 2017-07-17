Пресс-релизы: Tele2 покажет абонентам новый сезон «Игры престолов»

MForum.ru
17.07.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
Tele2 открывает в своем приложении новый раздел с сериалами. За 18 рублей в сутки пользователи получат доступ к популярному онлайн-сервису «Амедиатека». В том числе клиенты Tele2 смогут увидеть первую серию нового сезона «Игры престолов» в день российской премьеры 17 июля. При этом интернет-трафик в приложении не тарифицируется. На этапе запуска сериальный контент будет доступен владельцам устройств с операционной системой Android. Для пользователей iOS сервис заработает до конца июля.
Помимо нового раздела сериалов, многофункциональное приложение Tele2 TV содержит подписку «Телевизор», которая позволяет смотреть телевизионные каналы, и «Кинозал» с отечественными и зарубежными фильмами. Также в приложении есть отдельный каталог для детей и премиальный контент с блокбастерами и новинками кино.
За год число зрителей Tele2 TV выросло в 2,5 раза. Самый популярный раздел приложения – «Телевизор», его смотрят 83% пользователей приложения. На втором месте − подписка «Кинозал», она подключена у 29% клиентов. Детский контент смотрят 4% подписчиков, а разовые покупки фильмов совершают около 1% абонентов.
Аудитория Tele2 TV в основном пользуется приложением на смартфонах: они составляют 88% от общего числа устройств, а на планшеты приходится 12%. В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: с этих устройств Tele2 TV смотрят 84% абонентов, доля iOS занимает 16%.
Приложение Tele2 TV доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. Подробнее о сервисе Tele2 TV на сайте компании.
Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:
«Запуск нового раздела с сериалами мы приурочили к выходу очередного сезона всемирно известной саги «Игра престолов», чтобы пользователи Tele2 TV смогли увидеть новые серии в день российской премьеры. Партнерство с онлайн-сервисом «Амедиатека» позволяет предоставить нашим клиентам популярный контент по минимальным ценам. Кроме сериалов, пользователям Tele2 TV доступен обширный каталог фильмов, включая новинки, вышедшие в кинотеатрах. Также мы развиваем приложение, делая его удобным и понятным для клиента, чтобы он быстро нашел нужный телевизионный канал, передачу или фильм. С приложением Tele2 TV наши абоненты всегда смогут иметь телевизор под рукой и не считать мегабайты, ведь трафик в сети Tele2 для пользователей сервиса бесплатный».
Денис Горшков, генеральный директор «АМЕДИА ТВ»:
«Мы рады расширению нашей дистрибуции в мобильных сетях и началу сотрудничества с Tele2. Знаково, что проект стартует в день выхода нового сезона «Игры престолов» − самого популярного сериала на планете, ставшего настоящим феноменом современной массовой культуры. Мобильные приложения «Амедиатека» и партнерства с мобильными операторами − одно из самых быстроразвивающихся направлений деятельности нашей компании. Аудитория все больше и больше смотрит сериалы на планшетах и смартфонах – в дороге, дома или на отдыхе. Сегодня оригинальная библиотека сервиса насчитывает более 250 сериалов и тысячи часов контента, все премьеры выходят одновременно с мировым релизом. Наша подписка в приложении Tele2 TV будет расширяться и постоянно пополняться новыми сериалами».
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