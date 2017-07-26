Пресс-релизы: VEON ─ ключ к фестивалям актуальной музыки и искусства Петербурга и Москвы

MForum.ru

Пресс-релизы: VEON ─ ключ к фестивалям актуальной музыки и искусства Петербурга и Москвы

26.07.2017, MForum.ru

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26 июля, Москва, Санкт-Петербург. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступает генеральным партнером крупных событий в мире актуальной музыки и искусства двух столиц – фестиваля Present Perfect в Санкт-Петербурге и выставки FACES&LACES в Москве. Благодаря платформе VEON гости мероприятий не упустят ни одного момента программы, займут места с лучшим видом на главные сцены и получат дополнительные яркие впечатления и бонусы.

«Фестивали стали той формой коммуникаций, которая объединяет тысячи людей со схожими интересами в едином пространстве. Вместе с тем, каждый приходит на фестиваль за чем-то своим ─ услышать любимого исполнителя или увидеть работы художника, не отстать от трендов или просто отдохнуть. Так VEON объединяет пользователей с их потребностью в общении, при этом способен учитывать вкусы и предпочтения каждого. Мы рады представить VEON на этих близких по духу событиях как информационный канал и ключ к привилегиям для гостей», ─ говорит Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом».

Международный фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect пройдет в Санкт-Петербурге с 28 по 30 июля. Программа включает концерт-открытие, образовательные сессии и главное событие ─ 20-ти часовое выступление более 40 электронных музыкантов со всего мира в Музее стрит-арта. Пространство VEON SPACE в центре событий создано для идеального отдыха на фестивале: лучший вид на главную сцену с террасы второго этажа, магазин со всем необходимым в ходе музыкального марафона, зарядные станции для смартфонов и капсульный отель, в котором можно будет отдохнуть между сетами. На фестивале также разместится кинотеатр под открытым небом, организованный совместно с командой BEAT FILM FESTIVAL ─ лучшей в области документального кино о новой культуре. Смотреть кино в VEON CINEMA можно будет в уютных вигвамах, снабженных беспроводными наушниками. А участникам скейтерского контеста в рамках фестиваля предстоит соревноваться в специальной дисциплине VEON.

Полная информация о происходящем на Present Perfect будет доступна в именном канале фестиваля в приложении VEON. Здесь же все неравнодушные к электронной музыке найдут онлайн-трансляцию образовательных сессий, которые состоятся накануне, 28 июля, с участием профессионалов мировой и российской индустрии.

Выставка FACES&LACES пройдет в Москве с 12 по 13 августа и займет все свободные пространства Парка Горького. На масштабных конструкциях галереи VEON посетители увидят работы актуальных граффити райтеров и представителей альтернативного современного искусства, а музыкальная часть в этом году обещает быть одной из самых важных составляющих мероприятия.

Подписавшись на канал FACES&LACES в VEON, посетители смогут быть в курсе всех событий художественной и музыкальной программы. Для пользователей приложения предусмотрены: лучший вид на главную сцену с открытых террас VEON, зоны, объединяющие искусство и технологии, яркие сувениры и самая актуальная информация о выставке в режиме онлайн.

Платформа VEON позволяет писать сообщения, звонить, обмениваться фото и видео, быть в курсе всех интересных событий, получать бесплатный легальный контент, подобранный под интересы пользователя, а также специальные предложения – уникальные скидки и бонусы от популярных брендов. Для клиентов «Билайн» в приложении доступны функции личного кабинета, а трафик внутри VEON не тарифицируется. Приложение можно скачать бесплатно в App Store и Google Play. Больше информации о платформе VEON на сайте veon.ru

Сайт Present Perfect Festival runited.ru/ppf/2017

Сайт FACES&LACES faceslaces.com 

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