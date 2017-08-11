Пресс-релизы: VEON - ключ к привилегиям на выставке FACES&LACES

MForum.ru
11.08.2017,
10 августа, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступает генеральным партнером ежегодной выставки FACES&LACES*, которая уже в одиннадцатый раз пройдет в Парке Горького. Платформа VEON позволит посетителям мероприятия проходить в закрытые зоны, получать специальные офферы и быть в курсе всего происходящего благодаря текстовой онлайн-трансляции.
Выставка FACES&LACES ─ проект, посвященный актуальной уличной моде, субкультурам, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству. В этом году она пройдет 12-13 августа и займет практически все свободное пространство Парка Горького. Чтобы посетители легко ориентировались на территории выставки и не пропустили самое интересное, в приложении VEON создан специальный канал «FACES&LACES в Москве». Он содержит сведения обо всех площадках, расписание выступлений артистов и много другой полезной информации.
Во время работы выставки (15.00-22.00 в субботу и 12.00-22.00 в воскресенье) в канале будет вестись текстовая трансляция. Кроме того, подписчикам канала будут приходить уведомления о специальных офферах, действующих ограниченный период времени. А чтобы на память о мероприятии остались не только селфи, но и снимки, сделанные профессиональными фотографами, достаточно выбрать в канале опцию «Получать фотографии». Фотобот отберет те снимки, где есть изображение пользователя, и пришлет ему только их. После окончания выставки фотобот будет работать еще в течение двух недель.
Гости мероприятия, скачавшие VEON, получают возможность пройти в специальные зоны, где созданы все условия для комфортного и незабываемого отдыха. Это терраса на втором этаже VEON Space и четырехметровые вигвамы, откуда открывается великолепный вид на главную сцену; капсульный отель, где можно вздремнуть на удобных гамаках, и специальный подъемник, благодаря которому можно увидеть пространство выставки с двенадцатиметровой высоты. На первом этаже VEON Space расположен офис продаж «Билайн» и зона, где посетители выставки, скачавшие приложение, могут получить приятные и полезные сувениры.
«Мы не в первый раз поддерживаем выставку FACES&LACES, поскольку это, пожалуй, один из наиболее интересных проектов в области современного искусства. Он объединяет моду, субкультуры, визуальные коммуникации и музыку. В приложении VEON мы тоже объединили то, что необходимо современному пользователю: платформу для общения, актуальный контент и спецпредложения, чтобы сделать интернет удобным, ─ говорит Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом». ─ Уверен, что благодаря специальному каналу в VEON и возможностям, которые он предоставляет, мы подарим поклонникам выставки и тем, кто придет сюда впервые, множество незабываемых впечатлений».
VEON объединяет в себе функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнерскими предложениями, акциями и скидками. Пользователям VEON доступен развлекательно-новостной контент, а также товары и услуги, которые максимально соответствуют их интересам благодаря предиктивной модели, построенной на основе поведения пользователей VEON в приложении. Для клиентов «Билайн» весь трафик внутри VEON не тарифицируется. Приложение можно скачать бесплатно в App Store и Google Play. Больше информации о платформе VEON на сайте veon.ru
Сайт FACES&LACES: faceslaces.com
(*) FACES&LACES ─ зарегистрированная марка ООО «ФЭНЛДС»
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