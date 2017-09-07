Анонсы: Panasonic P9 – смартфон начального уровня

MForum.ru
07.09.2017,
Компания Panasonic анонсировала смартфон P9, который появится на индийском рынке. Стоимость новинки составляет 6290 индийских рупий ($98), при этом не исключается появление аппарата в других странах.
В части спецификаций Panasonic P9 находится на базовом уровне, однако у аппарата есть несколько приятных мелочей. Например, для защиты 5-дюймового дисплея разрешением 854х480 точек используется минеральное стекло Asahi Dragonglass. Аппаратная часть построена на базе MediaTek MT6737M и включает в себя 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 2210 мАч. Разрешение фронтальной камеры Panasonic P9 составляет 5 Мп, на задней панели разместилась 8 Мп камера с автофокусной оптикой и светодиодной вспышкой. ОС – Android 7.0 Nougat. Выпускаться новинка будет в черном и золотистом вариантах.
© Антон Печеровый,
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