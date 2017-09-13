Пресс-релизы: Сергей Таболин стал директором по маркетингу бизнес сегмента Ростелеком

13.09.2017, MForum.ru

Сергей Таболин назначен на должность директора по маркетингу бизнес сегмента ПАО «Ростелеком». Он займется разработкой и реализацией новой маркетинговой стратегии для работы с корпоративными клиентами различного уровня - как с компаниями малого и среднего бизнеса, так и с крупными корпоративными пользователями и госзаказчиками.

Сергей Таболин более 13 лет занимается маркетингом в сфере телекоммуникаций, специализируясь на работе с корпоративными клиентами. С 2003 по 2017 год Сергей работал в ПАО «ВымпелКом», где начал карьеру специалистом по складскому планированию, а покинул компанию в должности руководителя сегментного маркетинга «Билайн» Бизнес.

С 2015 по 2017 год Сергей Таболин отвечал за направление маркетинга по работе с малым и средним бизнесом. В это время Сергей осуществлял операционное и сегментное сопровождение ключевых продуктов и платформ по сегменту B2B. В числе успешных проектов - запуск продуктов «Удачный Стартап» и «Деловой Интернет», сервиса «Облачная АТС» и платформы «Мобильное Предприятие».

Елена Доброхотова, директор по маркетингу ПАО "Ростелеком":

«Ростелеком» готов стать партнером для всех, кто хочет развивать свой бизнес на базе современных цифровых услуг. Приоритетным направлением для нас является создание комплексных решений, как для крупного бизнеса, так и для малых и средних предприятий. Такие решения должны включать технологичные сервисы, удовлетворяющие потребности бизнеса из самых разных отраслей. Это требует нового подхода в маркетинге, перехода на иную модель продаж и предоставления услуг. Рада, что к нашей команде присоединился Сергей Таболин, обладающий успешным опытом запуска и развития цифровых и телеком продуктов. Сергею предстоит принять активное участие в трансформации «Ростелекома» в лидирующего провайдера цифровых услуг для бизнеса».

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