Анонсы: Panasonic Eluga I4 – середнячок с поддержкой 4G VoLTEb

MForum.ru
27.09.2017,
Компания Panasonic вывела на индийский рынок смартфон Eluga I4. Новинка является приемником Eluga I3, а из ее особенностей можно отметить поддержку 4G VoLTE, ОС Android Nougat и привлекательную цену.
Panasonic Eluga I4 оснащен 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек (HD) с 2,5D-стеклом, чипсетом MT6737, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, слотом microSD (до 128 Гб) и аккумулятором емкостью 3000 мАч. На задней панели Panasonic Eluga I4 размещена 8 Мп камера с четырехдиодной вспышкой, на передней – 5 Мп камера для сэлфи и встроенный в кнопку «Домой» сканер отпечатка пальца. Panasonic Eluga I4 выпускается в 3 вариантах цвета (голубой, черный, золотистый). Цена составит $125.
© Антон Печеровый,
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