Анонсы: HTС U11+ с безграничным экраном представлен официально

02.11.2017, MForum.ru

Компания HTC официально представила флагманский смартфон U11+, получивший безграничный экран с соотношением сторон 18:9. Диагональ дисплея составляет 6 дюймов (стандартно для подобных аппаратов), однако дисплей выполнен по технологии Super LCD6.

Разрешение экрана HTС U11+ - 1440х2880 точек, для его защиты используется стекло Gorilla Glass 5. Передняя панель новинки лишена каких-либо кнопок, сканер отпечатка пальца разместился сзади. Также на задней панели находится 12 Мп камера с поддержкой технологии UltraPixel 3 и оптической стабилизации. Апертура объектива – f/1.7, размер пикселя – 1,4 мкм. Также отметим поддержку технологии быстрой фокусировки UltraSpeed, сдвоенную светодиодную вспышку, запись видео 1080p с частотой до 120 кадров в секунду и 4К-видео с аудио Hi-Res. Фронтальная камера HTС U11+ имеет разрешение 8 Мп, угол обзора 85 градусов, апертуру объектива f/2.0 и поддерживает запись видео 1080p.

Внутри HTС U11+ можно найти Snapdragon 835, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, слот для карт microSD, опциональную поддержку двух SIM-карт (зависит от рынка) и аккумулятор емкостью 3 930 мАч с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0. Новинка поддерживает Cat.15 LTE (до 800 Мбит/с на прием, до 150 Мбит/с на передачу), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac и NFC. ОС – Android 8.0 Oreo. В части защиты от внешних воздействий HTС U11+ соответствует стандарту IP68, что допускает водные процедуры в пресной воде на глубине до 1,5 метров в течение 30 минут. Выпускаться устройство будет в трех цветах – Ceramic Black, Amazing Silver и Translucent. Габаритные размеры – 158,5x74,9x8,5 мм, вес – 188 г. Европейская цена HTС U11+ - €799.