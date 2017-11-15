Пресс-релизы: VEON стал генеральным партнером выставки «MARVEL Мстители. Секретная БАЗА»

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Пресс-релизы: VEON стал генеральным партнером выставки «MARVEL Мстители. Секретная БАЗА»

15.11.2017, MForum.ru

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15 ноября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступил генеральным партнером интерактивной выставки «MARVEL Мстители. Секретная БАЗА» (6+), которая откроется в ноябре 2017 года в Москве на территории ТЦ АВИАПАРК. Погрузиться в кинематографическую вселенную MARVEL можно с 17 ноября 2017 года по 15 мая 2018 года. На персональной интернет платформе VEON (12+), которую в России представляет «Билайн», весь период выставки будет работать канал Avengers STATION*. С его помощью посетители «MARVEL Мстители. Секретная БАЗА» смогут получить скидки, уникальную информацию и фотографии с выставки, принять участие в различных активностях и другие привилегии.

Высокотехнологичная выставка «MARVEL Мстители. Секретная БАЗА» уже прошла с большим успехом в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Париже, Сеуле, Сингапуре, Пекине и Тайбэе. Теперь и в Москве впервые можно увидеть костюмы Железного Человека, экипировку и щит Капитана Америка, оружие Соколиного Глаза и Чёрной Вдовы и многое другое. Также на Секретной БАЗЕ будет представлен оригинальный реквизит из блокбастеров MARVEL о приключениях Мстителей. Кроме того, посетители смогут попробовать свои силы в роли союзников супергероев и пройти программу подготовки: изучить оперативные данные, засекреченные работы и эксперименты.

Все пользователи VEON, кто подписался на канал Avengers STATION и получил промокод, при покупке билета в кассе или на сайте выставки http://www.avengersstation.ru/veon/ смогут воспользоваться скидкой 10%, а также получить аналогичную скидку на сувенирную продукцию. При посещении выставки VEON также дает возможность пройти быстрее очередь и получить приятные сувениры. В период работы «MARVEL Мстители. Секретная БАЗА» в канале VEON будут появляться новости и бонусы выставки: квест внутри выставки, тесты, паспорт суперагента, фотоотчеты со скрытых камер.

Посетители «MARVEL Мстители. Секретная БАЗА» смогут делиться лучшими моментами выставки с друзьями в интернете, так как территория выставки будет обеспечена быстрыми и надежными сетями Wi-Fi от «Билайн». Чтобы гости не беспокоились об уровне заряда телефона, на площадке будут установлены зарядные станции VEON. Верхнюю одежду и личные вещи пользователи персональной интернет платформы смогут оставить в шкафчиках с технологичными замками.

«Открытие выставки в Москве - это прекрасная новость для всех поклонников кинематографической вселенной MARVEL, и мы рады, что стали частью этого события, ─ отмечает Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом». ─ С помощью VEON и его супервозможностей посетители выставки и поклонники героев Marvel смогут не только воспользоваться скидками и привилегиями, но и сделать свои впечатления еще более яркими за счет дополнительных активностей и оригинального контента в специальном канале».

Приложение VEON доступно бесплатно в App Store и Google Play. За установку VEON предлагает пользователям дополнительные эксклюзивные предложения и скидки от партнеров. Для клиентов «Билайн» весь трафик внутри VEON не тарифицируется.

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