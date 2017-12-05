Качество услуг: Tele2 обеспечивает максимальные средние скорости мобильного 3G интернета в Москве

MForum.ru
05.12.2017,
Компания Tele2 названа лидером по средней скорости мобильного 3G-интернета в Москве и по его максимальной скорости в Московской области. По среднему значению качества передачи речи Tele2 также занимает 1 место в столице. Такими данными делится информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, ссылаясь на результаты проведенного драйв-теста.
Никоим образом не оспаривая данные, полученные уважаемыми коллегами, отмечу, что драйв-тест - это методика, которая дает представление о том, какого качества услуги предоставляют операторы тем, кто перемещается по городу и области на автомобиле. И не дает представления о качестве услуги там и тогда, где и когда ими в основном пользуется каждый конкретный абонент - в помещениях. Соответственно, тому, кому важно, есть ли выбор услуг у него в квартире или в офисе, в любимом кафе или в школе, вряд ли стоит ориентироваться на результаты драйв-теста, как не слишком репрезентативные. Тем не менее, если вам интересна картина качества услуг, какими их видят водители и их пассажиры, то ее данные TelecomDaily обеспечивают.
Итак, по итогам драйв-теста Tele2 заняла первое место в Москве - по скорости мобильного интернета в стандарте 3G с показателем средней скорости в 10397 кбит/c. Это очень достойный результат. Показывать такие данные компании позволяет, как качественное 3G-покрытие, так и сравнительно небольшая плотность пользователей (по показателю "подключений на сектор"). Вряд ли стоит удивляться и тому, что Tele2 заняла лидерские позиции по среднему значению коэффициента качества передачи речи - проще говоря, абонентам Tele2 лучше слышно друг друга при звонках по Москве, чем абонентам любых других операторов. По времени соединения сеть Tele2 занимает второе место в Москве.
В Московской области сеть показала наилучший результат по максимальной скорости передачи данных к пользователю в стандарте 3G - 41.7 Мбит/c. Впрочем, такие скорости - это исключение, интереснее сравнивать средние показатели. И здесь компания Tele2 заняла почетное второе место с показателем в 10 Мбит/c. Следует отметить также высокую стабильность сервиса, обеспечиваемого компанией. В московской области Tele2 занимает второе место по качеству установления соединение - нет обрывов исходящих, а доля блокировок заметно ниже требуемого регулятором.
В плане LTE результаты также хорошие - по средней скорости передачи данных в сети LTE в Москве, Tele2 занимает второе место с показателем 20034 кбит/c, уступив МегаФон с 32913 кбит/c.
Можно вспомнить, что лидерство Tele2 в плане качества передачи речи в сети 3G в этом году отмечал также Роскомнадзор - просто факт, независимо от того, как мы относимся к качеству исследований, проводимых этим ведомством.
Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:
«За короткий срок Tele2 построила высокотехнологичную сеть, что подтверждают авторитетные исследования в сфере телекоммуникаций. Нам особенно приятно получить высокую оценку от независимых экспертов, которые уже в третий раз присуждают Tele2 первое место по скорости интернета в стандарте 3G. Несмотря на постоянный рост нагрузки на сеть, Tele2 в очередной раз укрепила свою позицию лидера по качеству 3G-интернета. Мы постоянно совершенствуем сеть в регионе, уделяя особое внимание Московской области. Результаты исследования доказывают успешность нашей работы: за год максимальная скорость 3G-интернета выросла до 41,7 Мбит/с. За два года мы построили более 12 тысяч базовых станций, обеспечив доступной качественной связью 97% населения Москвы и области».
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
06.09. [Новости компаний] Качество услуг: Роскомнадзор поделился результатами исследования качества услуг сотовой связи и мобильного ШПД в Москве / MForum.ru
23.03. [Краткие новости] Качество услуг: Операторы "большой тройки" обещают улучшить качество покрытия на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Качество услуг: Приложение Ericsson Neurometric Analysis измерит стресс абонента от некачественных услуг / MForum.ru
24.01. [Новости компаний] LTE-A Pro: ВымпелКом испытает LTE-U и LTE-A Pro c Huawei в рамках подготовки к 5G / MForum.ru
26.12. [Новости компаний] Конспекты: Арташес Сивков, ВымпелКом, отвечает на вопросы о B2B-направлении компании / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Попавший в сеть снимок раскрыл все спецификации Samsung Galaxy J5 Prime (2017) / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X20 FIFA World Cup Edition представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Nokia 9 и Nokia 8 (2018) увидят свет 19 января / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung W2018 представлена официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus появятся в продаже 12 декабря / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga C – безрамочный смартфон со сдвоенной камерой за $200 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A79 дебютирует с OLED-дисплеем 18: 9 и чипсетом MediaTek Helio P23 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Безрамочный TCL A5 (или Alcatel 5) замечен на китайской конференции / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: UHANS I8 с безграничным дисплеем и распознаванием лиц оценен в $129,99 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: 10,1-дюймовый планшет Lenovo Moto tab базируется на Snapdragon 625 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Загадочный Sony Xperia ZG Compact снова засветился в Geekbench / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Panasonic представит ELUGA C с безграничным экраном / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Появились данные о вероятных спецификациях и цене Xiaomi Mi 7 / MForum.ru