Качество услуг: Tele2 обеспечивает максимальные средние скорости мобильного 3G интернета в Москве

05.12.2017, MForum.ru

Компания Tele2 названа лидером по средней скорости мобильного 3G-интернета в Москве и по его максимальной скорости в Московской области. По среднему значению качества передачи речи Tele2 также занимает 1 место в столице. Такими данными делится информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, ссылаясь на результаты проведенного драйв-теста.

Никоим образом не оспаривая данные, полученные уважаемыми коллегами, отмечу, что драйв-тест - это методика, которая дает представление о том, какого качества услуги предоставляют операторы тем, кто перемещается по городу и области на автомобиле. И не дает представления о качестве услуги там и тогда, где и когда ими в основном пользуется каждый конкретный абонент - в помещениях. Соответственно, тому, кому важно, есть ли выбор услуг у него в квартире или в офисе, в любимом кафе или в школе, вряд ли стоит ориентироваться на результаты драйв-теста, как не слишком репрезентативные. Тем не менее, если вам интересна картина качества услуг, какими их видят водители и их пассажиры, то ее данные TelecomDaily обеспечивают.

Итак, по итогам драйв-теста Tele2 заняла первое место в Москве - по скорости мобильного интернета в стандарте 3G с показателем средней скорости в 10397 кбит/c. Это очень достойный результат. Показывать такие данные компании позволяет, как качественное 3G-покрытие, так и сравнительно небольшая плотность пользователей (по показателю "подключений на сектор"). Вряд ли стоит удивляться и тому, что Tele2 заняла лидерские позиции по среднему значению коэффициента качества передачи речи - проще говоря, абонентам Tele2 лучше слышно друг друга при звонках по Москве, чем абонентам любых других операторов. По времени соединения сеть Tele2 занимает второе место в Москве.

В Московской области сеть показала наилучший результат по максимальной скорости передачи данных к пользователю в стандарте 3G - 41.7 Мбит/c. Впрочем, такие скорости - это исключение, интереснее сравнивать средние показатели. И здесь компания Tele2 заняла почетное второе место с показателем в 10 Мбит/c. Следует отметить также высокую стабильность сервиса, обеспечиваемого компанией. В московской области Tele2 занимает второе место по качеству установления соединение - нет обрывов исходящих, а доля блокировок заметно ниже требуемого регулятором.

В плане LTE результаты также хорошие - по средней скорости передачи данных в сети LTE в Москве, Tele2 занимает второе место с показателем 20034 кбит/c, уступив МегаФон с 32913 кбит/c.

Можно вспомнить, что лидерство Tele2 в плане качества передачи речи в сети 3G в этом году отмечал также Роскомнадзор - просто факт, независимо от того, как мы относимся к качеству исследований, проводимых этим ведомством.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«За короткий срок Tele2 построила высокотехнологичную сеть, что подтверждают авторитетные исследования в сфере телекоммуникаций. Нам особенно приятно получить высокую оценку от независимых экспертов, которые уже в третий раз присуждают Tele2 первое место по скорости интернета в стандарте 3G. Несмотря на постоянный рост нагрузки на сеть, Tele2 в очередной раз укрепила свою позицию лидера по качеству 3G-интернета. Мы постоянно совершенствуем сеть в регионе, уделяя особое внимание Московской области. Результаты исследования доказывают успешность нашей работы: за год максимальная скорость 3G-интернета выросла до 41,7 Мбит/с. За два года мы построили более 12 тысяч базовых станций, обеспечив доступной качественной связью 97% населения Москвы и области».

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