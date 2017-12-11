B2B: Билайн подключит своих бизнес-клиентов к облаку Microsoft

MForum.ru
11.12.2017,
VEON и Microsoft договорились о расширении сотрудничества - заключено соглашение на 5 лет, охватывающее Россию, Италию, Украину, Казахстан и Пакистан. VEON получил статус поставщика таких облачных продуктов корпорации, как Microsoft Azure, Office 365, Skype для бизнеса, Dynamic CRM и Enterprise Mobility Suite.
Предложение отвечает спросу - по данным Veon, 33% опрошенных компаний уже используют облако, а порядка 45% планируют расширить спектр инструментов в течение года. Из них 55% надеются, что переход к облачным технологиям повысит мобильность сотрудников.
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[Пресс-релизы:] «Билайн» раздаст облако Microsoft своим бизнес-клиентам
В рамках глобального партнерства VEON и Microsoft договорились о расширении сотрудничества. Это партнерство – ответ на запрос бизнес-клиентов оператора. Как показало собственное исследование VEON, треть из них уже пользуются облаком, а почти 45% планируют расширить спектр облачных инструментов в течение года.
Москва, 11 декабря 2017 года. – Veon, глобальный поставщик телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Амстердаме, представленный на территории России ПАО «ВымпелКом» и Microsoft Corp., мировой лидер в области информационных технологий, договорились о предоставлении облачных сервисов корпоративным клиентам телеком-оператора в 5 странах – России, Италии, Украине, Пакистане и Казахстане. Veon присоединился к глобальной инициативе Microsoft Cloud Solution Provider и стал поставщиком облачных продуктов корпорации, таких как Microsoft Azure, Office 365, Skype для бизнеса, Dynamics CRM, а также Enterprise Mobility Suite. Наряду с другими они будут включены в пакет мобильных и фиксированных услуг, которые компания предоставляет своим B2B-клиентам.
Решение столь значительно расширить географию доступности, а также ассортимент облачных сервисов связано с растущим спросом со стороны бизнес-клиентов Veon. Так, проведенное на ключевых рынках собственное исследование клиентов Veon показало, что 33% респондентов уже использует облако, а почти 45% из них планируют расширить спектр инструментов в течение года. 40% опрошенных считают, что облако в первую очередь повышает мобильность сотрудников и упрощает совместную работу. Этот же фактор определяет интерес к облакам среди тех, кто еще не начал применять эти решения: 55% из них рассчитывают благодаря облачным технологиям повысить мобильность своих сотрудников.
«Телекоммуникационные компании являются одним из основных проводников высокотехнологичных решений в жизнь. С одной стороны, мы видим реальные потребности бизнес-клиентов в части развития их бизнеса, с другой стороны пытаемся закрыть эти потребности наиболее эффективными технологическими решениями, активно участвуя в разработке новых продуктов и технологий, которые могут сделать бизнес наших клиентов проще, – убежден Николай Мазур, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом». – Еще 5 лет назад компании активно развивали собственные мощности по хранению и обработке информации, а теперь настает эра эффективного облачного хранения. Наши клиенты напрямую связывают преимущества облака с экономической выгодой: 48% респондентов согласны с тем, что внедрение подобных решений повышает производительность бизнеса, а 38% ожидают роста прибыльности своих компаний. Повсеместное применение таких технологий способствует развитию нового этапа экономики – цифровой экономики, и образованию ее экосистемы».
«Одним из приоритетов компании сегодня является переход к цифровым моделям ведения бизнеса наряду с оптимизацией затрат, необходимых для этой трансформации, – подчеркнула Анна Кулашова, директор департамента по работе с партнерами Microsoft в России. – Российские компании осознают ключевую роль облачных сервисов в решении такого рода задач. Новый этап сотрудничества с Veon сделает наши сервисы еще более доступными и позволит компаниям в России и в мире пользоваться преимуществами облачной платформы Microsoft вместе с мобильными услугами оператора».
На российском рынке «Билайн» Бизнес» (торговая марка «Билайн») предоставляет своим корпоративным пользователям облачные сервисы продуктивности Microsoft Office 365 с 2012 года и собирается в скором времени расширять портфель продуктов, включая Microsoft Azure, Dynamics CRM и Enterprise Mobility Suite.
За это время инициатива показала высокие результаты – более 3000 клиентов воспользовались предложением и оценили преимущества облака.
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