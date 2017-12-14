Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка

MForum.ru
14.12.2017,
Достаточно известная в Индии компания Intex анонсировала смартфон Elyte E6, оцененный в 6 999 индийских рупий ($109). Диагональ дисплея новинки составляет 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Для защиты экрана используется 2,5D-стекло Dragontrail.
Аппаратная часть Intex Elyte E6 включает в себя 64-битный 4-ядерный 1,2 ГГц процессор от MediaTek, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. Тыловая камера – 13 Мп (автофокус, светодиодная вспышка), фронтальная – 8 Мп. Причем производитель отмечает набор программных функций для улучшения автопортретов. Отдельного внимания заслуживает аккумулятор емкостью 4000 мАч, обеспечивающий до 16 часов в режиме разговора и до 12 суток в режиме ожидания. Сканер отпечатка пальца не предусмотрен. ОС – Android 7.0 Nougat. Продажи Intex Elyte E6 в интернет-магазине Flipkart начнутся 15 декабря. Таким образом, количество конкурентов Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite на рынке Индии продолжает увеличиваться.
© Антон Печеровый,
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