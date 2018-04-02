PR: ВымпелКом получил свидетельство об эффективной реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса

MForum.ru
02.04.2018,
ВымпелКом сообщает о полученном Свидетельстве об общественном подтверждении успешной реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Свидетельство о проведении комплексной оценки от лица Объединенного комитета по реализации Хартии вручил президент РСПП. Трехмесячный аудит антикоррупционных мер ВымпелКома провел "Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров», аккредитованный в качестве уполномоченного эксперта комитетом Хартии. Оценка эффективности реализации антикоррупционных мер в «ВымпелКоме» проводилась по результатам анализа 166 критериев". По итогам аудита «ВымпелКому» была присуждена итоговая оценка 4,125 балла («отлично»), а также предоставлены рекомендации по совершенствованию антикоррупционных программ.
Одно из ключевых направлений антикоррупционных мер, эффективно реализованных в «ВымпелКоме», - процедура скрининга бизнес-партнеров в целях оценки потенциальных рисков. По итогам 2016-2017гг. обязательную проверку прошли более 3000 бизнес-партнеров «ВымпелКома».
Свидетельство подтверждает надлежащее выполнение «ВымпелКомом» мер по профилактике и противодействию коррупции в соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008. Полученный документ освобождает компанию от необходимости представления Декларации о соблюдении положений Хартии в течение 5 лет.
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