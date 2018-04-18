Гаджеты: Apple потерпела поражение на рынке умных колонок

18.04.2018, MForum.ru

Apple снижает заказы на производство своей умной колонки HomePod, а также прогнозы на объемы её продаж. Причина банальна - компании оказалось сложно конкурировать с такими участниками этого рынка, как Amazon и Google.

Несмотря на то, что ранее звучали прогнозы, что у Apple хорошие шансы выхода на этот рынок, в частности, компания собрала немало предварительных заказов, по факту все вышло не так гладко. Если в январе Apple смогла получить до 1/3 всех продаж смарт-спикеров в США, то по итогам 10 первых недель этот показатель снизился уже до 10%. Что же, цена эппловской колонки в $350 казалась завышенной, возможно, не только мне. На фоне $100 за Amazon Echo и $129 за Google Home, такая цена выглядит необоснованным технологически желанием "срубить деньжат" с поклонников бренда.

По оценкам Slice, доли рынка, приходящиеся на Google и Amazon, составили 14% и 73% соответственно от всех продаж умных колонок в США за тот же период. Реакцией Apple на эту динамику стало сокращение заказов, размещенных в компании Inventec, одного из производителей колонок Apple.

Возможно в Apple еще раз попробуют занять достойное место на рынке смарт-колонок позднее, когда выйдет новая итерация этого устройства, что ожидается позднее в 2018 году.

Источник информации: businessinsider.com

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