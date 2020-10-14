Анонсы: HomePod Mini – обновление умной колонки от Apple

MForum.ru
14.10.2020,
Помимо новых iPhone, компания Apple официально анонсировала умную колонку HomePod Mini, ставшую обновлением модели 2017 года. Новинка выполнена в форме шара с плоской верхушкой, где находится область для управления устройством. За счет распространения звука на 360 градусов, размещать устройство можно в любом месте комнаты.
Помимо качественного звука (производитель обещает глубокие басы и яркие высокие частоты), HomePod Mini может использоваться как центр системы умного дома. Естественно присутствует поддержка Siri. Еще одна интересная функция – интерком, позволяющая отправлять сообщения с одной умной колонки (или с iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods) на другую колонку. Также Apple делает акцент на безопасности, что никакая личная информация не передается рекламодателям, а запросы, связанные с сообщениями или напоминаниями, обрабатываются локально, на самой колонке. Купить HomePod Mini можно будет в белом и сером цветах за $99. Информации о российском релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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