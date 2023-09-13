Анонсы: Apple Watch Series 9 – новое поколение самых популярных смарт-часов

13.09.2023, MForum.ru

Самые популярные в мире часы стали еще лучше. Основа Apple Watch Series 9 представляет собой новую систему S9 в корпусе (SiP), получившую на 60 % больше транзисторов, чем в чипе предыдущей серии S8. Они могут похвастаться на 30% более быстрым графическим процессором и новым 4-ядерным NPU. Это, очевидно, ускорит работу ОС за счет более быстрой анимации и, как утверждается, обеспечит 18 часов автономной работы.

Но это еще не все. S9 SiP позволяет обрабатывать запросы Siri на устройстве, что означает гораздо более быстрые результаты, поскольку они не передаются в облако и обратно. Apple также обещает на 25% более точный голосовой ввод. Siri также может получить доступ к вашим данным о здоровье, что упрощает проверку ваших ключевых показателей.

Двойное касание, возможно, является потрясающей новой функцией Series 9. Это новый жест с помощью большого и указательного пальцев, аналогичный тому используемому в гарнитуре Apple Vision Pro. Он работает, распознавая изменения в кровотоке и движении запястья с помощью датчиков акселерометра и гироскопа. Двойное касание позволяет воспроизводить/приостанавливать музыку, откладывать будильники, прокручивать виджеты, отвечать на звонки или завершать их.

Apple Watch Series 9 выпускаются в тех же размерах: 41 мм и 45 мм, с поддержкой Bluetooth и сотовой связи. Теперь дисплей может увеличить пиковую яркость до 2000 нит, а также снизить ее до 1 нит в ночное время.

Watch 9 также получили новый чип UWB, который обеспечивает улучшенное отслеживание местоположения. По-прежнему можно найти и проверить связь с сопряженным iPhone, но с еще большей точностью. Также предлагается улучшенная интеграция с динамиками HomePod.

Watch S9 работает под управлением WatchOS 10, поставляется в корпусе из алюминия и нержавеющей стали. Варианты цвета включают звездный свет, полночь, серебристый и розовый для алюминиевой модели. Версия из нержавеющей стали имеет варианты серебра, золота и графита.

Apple также анонсировала новый ремешок для часов из материала FineWoven, выброс углекислого газа в которого меньше, чем у кожи. Серия Watch 9 также полностью углеродно-нейтральна. Apple также компенсирует ваши счета за электроэнергию, инвестируя в возобновляемые источники энергии по всему миру.

Стоимость Apple Watch Series 9 начинается с 399 долларов США, предварительные заказы появятся позднее сегодня, а открытые продажи начнутся 22 сентября в первой волне стран.