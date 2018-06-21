Статистика: Абоненты на стадионе - как растет трафик во время матчей ЧМ2018

21.06.2018, MForum.ru

Посмотреть игру мирового первенства между сборными России и Египта на арене «Санкт-Петербург» собрались 64 468 человек, что стало абсолютным рекордом посещаемости данного стадиона с момента его открытия.

Билайн

19 июня 2018 года объем трафика, сгенерированного пользователями социальных сетей среди абонентов «Билайн» в Санкт-Петербурге, вырос относительно среднего показателя за полгода (с 1 января по 1 июня 2018 года). В начало пиковых часов нагрузки (20:00 по московскому времени) трафик Facebook вырос на 31%, Instagram на 45%, ВКонтакте на 20%, Одноклассников на 59%, а Twitter на 24%.

В сравнении с данными, полученными во время предыдущего матча на стадионе «Санкт-Петербург», который проходил 15 июня, объем трафика, сгенерированного абонентами «Билайн» на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня, также вырос. Объем трафика в Facebook вырос на 29%, в Instagram на 15%, во ВКонтакте на 32%, в Одноклассниках на 156%, а в Twitter на 95%.

19 июня в сравнении со средним показателем в Санкт-Петербурге за полгода (с 1 января по 1 июня 2018 года) объем трафика, сгенерированного абонентами «Билайн» в начале пиковых часов нагрузки (20:00 по московскому времени) в WhatsApp вырос на 15%, в Line на 34%, а трафик в Viber, напротив, снизился на 37%.

В сравнении с предыдущим матчем на стадионе «Санкт-Петербург», который проходил 15 июня, объем трафика, сгенерированного мобильными абонентами «Билайн» на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня, вырос в WhatsApp на 62%, а в мессенджерах Line и Viber, напротив, снизился на 95% и 5% соответственно.

В среднем рост дата-трафика на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня начался с 18 часов, активный пик пришелся на период с 20 до 22 часов. Голосовой трафик начал расти также с 17 часов, пики голосовой нагрузки пришлись на период с 19 до 20 часов.

По сравнению с днем первого матча, (15 июня) дата-трафик на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня вырос на 7,3%, голосовой на 46,5%.

По сравнению с обычным днем (17 июня) дата-трафик на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня вырос в 25 раз, голосовой в 13 раз. Суммарно за день дата-трафик вырос в 8,64 раз, а голосовой в 6,9 раз.

Tele2

Потребление интернет-трафика на матч 19 июня увеличилось в 6,3 раза, а самым популярным мессенджером для обмена впечатлениями стал WhatsApp.

Голосовой трафик во время игры увеличился в 4,7 раза, абоненты Tele2 сделали свыше 18 000 звонков с места событий. Потребление интернет-трафика выросло в 6,3 раза. Несмотря на большую нагрузку на сети, средняя скорость в LTE составила более 8,6 Мбит/с. Абоненты делились эмоциями в мессенджерах и социальных сетях, вели онлайн-трансляции игры.

Большинство пользователей Tele2 предпочли общаться с родными и близкими по WhatsApp и Viber. Лидером среди социальных сетей стала «ВКонтакте».

Забавно, что операторы "забыли" упомянуть о статистике пользования мессенджером Telegram.

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