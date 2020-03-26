Телеком: МегаФон хорошо отчитался в 4q2019

26.03.2020, MForum.ru

МегаФон представил симпатичные результаты 4q2019. Прежде всего, существенно вырос основной показатель - выручка компании, которая достигла 93,3 млрд рублей (+5.4%)!

При этом сервисная выручка также продолжила расти, достигнув 80,4 млрд руб. (+1.3%) по итогам квартала и 310,81 млрд руб (+1,2%) по итогам 2019 года. И это при том, что в 2018 году компания неплохо заработала на ЧМ2018, а в 2019 году сравнимого единовременного “бонуса” не было.

Выросла выручка от оказания услуг мобильной связи по итогам 2019 года - до 280,38 млрд (+1.6%). Можно предположить, что существенный вклад в такой результат обеспечило обновление тарифов и успешные партнерские проекты компании.

Важно, что успешно растет количество пользователей услугами передачи данных - компания сообщает о росте на 6.7% до 34,9 млн человек. Поступления от этих абонентов должны хотя бы частично компенсировать возможное сокращение доходов от голосовой связи. Число мобильных абонентов остается стабильным, на уровне 75,2 млн (-0,1 млн).

Акционеров компании может порадовать существенное сокращение чистого долга компании - сразу на 8.5% до 320,4 млрд рублей. Это достигнуто за счет перенаправления части прибыли на снижение долга, отсюда и странное на первый взгляд “проседание” чистой прибыли в 2019 году к 2018 году. Благодаря этим действиям, удалось снизить соотношения чистого долга к OIBDA c 2.49 по итогам 3q2019 до 2.11 в 4q2019. Размер долга компании, как известно, это следствие выкупа акций и ГДР компании для ухода с Лондонской биржи.

Несмотря на то, что компания сократила также и CAPEX - до 31,3 млрд руб., то есть на 18,2% в 4q2019, это не сказывалось на стройке сети - в четвертом квартале были введены в эксплуатацию порядка 2,47 тысяч новых базовых станций LTE. Основная причина сокращения CAPEX - отсутствие расходов на обновление биллинговой системы, которое происходило в 2018 году и потребовало немалые инвестиции. По данным компании, по итогам 2019 года в зоне действия сетей 4G проживало 82% населения России.

МегаФон в 4q2019 показал неожиданно высокий рост выручки от продажи оборудования и аксессуаров - сразу на 41,5% до внушительных 12,8 млрд руб. Это результат суперпозиции ряда факторов - сказались и успешные продажи в конце года новых высокомаржинальных моделей Samsung и Apple, и инициативы оператора и Huawei по стимуляции продаж смартфонов Honor и Huawei. В компании говорят также о позитивном вкладе недавно открытых салонов нового поколения (Experience Store), где выручка в среднем вдвое выше, чем в других салонах.

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Пресс-релиз МегаФон, .pdf.

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