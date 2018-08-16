Пресс-релизы: Ангстрем-Т отгрузил первую партию пластин в Китай

MForum.ru
16.08.2018,
АО «Ангстрем-Т», ведущее отечественное предприятие по производству полупроводниковых изделий, отгрузило первую партию пластин в Китай. Отгрузка произошла в рамках контракта, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года.
Первая партия пластин содержит шесть наименований микросхем. В течении нескольких дней специалисты заказчика должны провести тестирование готовой продукции на соответствие техническим параметрам. По результатам этих испытаний в производство будет запущена промышленная серия пластин.
Подписание трех контрактов между АО «Ангстрем-Т» и китайской компанией Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd. на поставку полупроводниковых изделий в Китайскую народную республику прошло 24 мая 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума. На церемонии подписания присутствовали председатель Российско-Китайского делового совета Геннадий Тимченко и председатель совета директоров АО «Ангстрем-Т» Леонид Рейман.
Контракт предусматривает поставки полупроводниковой продукции в течение ближайших двух лет с возможностью продления этого сотрудничества. Объем отгрузок должен составить до 10 тысяч пластин в месяц. Кристаллы микросхем, выпускаемые на АО «Ангстрем-Т», будут использоваться при производстве смартфонов, планшетов и другой потребительской электроники. Ориентировочная сумма контракта составляет более 2 млрд рублей.
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Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd. – компания-дистрибьютер высокотехнологической продукции. Компания является технологическим партнером АО «Ангстрем-Т».
АО «Ангстрем-Т» - ведущий российский производитель субмикронных полупроводниковых изделий с базовыми топологическими нормами 250-130-90 нм с перспективой перехода на 65 нм, включая технологические опции. АО «Ангстрем–Т» предоставляет технологическую платформу коллективного пользования инновационным компаниям на контрактной основе, а также научно-исследовательский центр по разработке новой продукции и технологий.
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