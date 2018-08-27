Контент: Мосгорсуд вынес решение против Yandex.ru

MForum.ru
27.08.2018,
Не секрет, что интернет полон контента, нарушающего так называемые авторские и смежные права на кинофильмы, по крайней мере, с точки зрения современного права. “Правообладатели” ведут активную борьбу с хостерами такого контента. Обычно при этом стараются прекратить доступ к тому или иному сайту или хостингу.
На этот раз по обращению “ТРК 2Х2”, обладающего правами на “аудиовизуальное произведение” “Осторожно, земляне!” претензии предъявлены к Yandex.ru. Решение Мосгорсуда требует обязать Роскомнадзор “прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения”.
Будет любопытно посмотреть, насколько рьяно в Роскомнадзор бросятся выполнять этот запрет. В отличие от Telegram, Yandex не особенно жалко, но в целом абсурдной представляется ситуация, когда из-за нарушения так называемых “прав” на какую-то, практически никому не известную единицу контента, выносится решение против такого гигантского участника российского рынка, как Yandex. Впрочем, никаких других результатов при попытках формального следования букве закона, ожидать и не приходится. Да и текущее законодательство в области правовой защиты контента явно перекошено в пользу правообладателей. Источник: mos-gorsud.ru.
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теги: правообладатели права контент
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