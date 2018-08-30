Пресс-релизы: Yandex комментирует изменение поисковой выдачи с учетом требований правообладателей из Газпром-медиа

MForum.ru
30.08.2018,
Сегодня, 30 августа 2018 года, истекает срок исполнения уведомлений, которые Роскомнадзор направил Яндексу на основании определений Мосгорсуда. В определениях от нас требуют удалить с сайта yandex.ru «незаконно размещённую информацию» — сериалы, права на которые принадлежат телеканалам группы «Газпром-медиа».
Мы продолжаем считать, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде.
В случае отсутствия мер с нашей стороны есть риск, что Роскомнадзор применит к Яндекс.Видео блокировку. Блокировка Яндекс.Видео привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени — в случае Яндекс.Видео это yandex.ru.
Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи Яндекса, мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями.
На самом деле предъявленные нам требования неисполнимы. Яндекс не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, Яндекс не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, Яндекс не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удалённых нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещён самим правообладателем. В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на Яндексе, а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика.
Более того, предъявленные требования не решают проблему пиратства. Нелегальный контент по-прежнему можно легко найти с помощью других поисковиков, в социальных сетях и на медиахостингах. Пиратские сайты, на которых размещён нелегальный контент, остаются доступными.
Хорошее решение проблемы пиратства должно удовлетворять двум принципам: прозрачность и равноприменимость. Мы сами являемся правообладателем и будем работать с другими правообладателями, регуляторами и прочими игроками индустрии над созданием системы, в которой оба этих принципа будут соблюдаться.
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теги: контент
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