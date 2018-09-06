Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30

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Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30

06.09.2018, MForum.ru

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Одновременно с Honor 8X и Honor 8X Max состоялся анонс новой редакции фитнес-браслета Honor – Band 4. В дополнении к кнопке «Домой» новинка получила цветной сенсорный AMOLED-дисплей, ее цена составит лишь $30. Таким образом, Honor может потеснить признанного лидера ниши в лице Xiaomi Mi Band 3.

Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30

Диагональ экрана Honor Band 4 – 0,95 дюйма, а для его защиты используется изогнутое стекло. В части защиты от влаги новинка может похвастаться водонепроницаемостью до глубины 50 метров. Естественно, в наличии и все привычные фитнес-функции. Отдельно упомянем Huawei TruSleep 2.0, полностью контролирующую цикл сна и формирующую персональные рекомендации. Другая интересная функция – TruSeen 2.0, постоянно следящая за частотой сердечных сокращений во время бега, ходьбы, езды на велосипеде и других активностей. Емкость аккумулятора Honor Band 4 – 100 мАч, которых хватит на 14 дней использования.

Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30

Honor Band 4 будет доступен и в версии Running Edition снабженной монохромным POLED-экраном и аккумулятором емкостью77 мАч. В тоже время этот вариант смарт-браслета предлагает улучшенные финтес-функции для разных видов активности.

Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30

Цена Honor Band 4 составит 199 юаней ($30) за браслет черного, синего и розового цветов. Honor Band 4 Running Edition еще доступнее – 99 юаней ($15), а выпускаться он будет в черном, синем, красном, желтом, зеленом и розовом цветах. Начало продаж – 20 сентября.

Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30

© Антон Печеровый, MForum.ru , по инфомрации gsmarena.com

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