Телеком: В американском FCC обсуждают использование диапазона 5.9 ГГц под Wi-Fi

12.09.2018, MForum.ru

Еще в 1999 году правительство США выделило 75 МГц в диапазоне 5.9 ГГц под технологию DSRC, позволяющую автомобилям “разговаривать” друг с другом в режиме реального времени, обмениваясь данными для того, чтобы сократить число несчастных случаев на дороге. Проект не взлетел, из 260 млн автомобилей на дорогах США сейчас только несколько тысяч совместимы с DSRC, технология не стала массовой.

Ошибки это не всегда плохо, при условии, если их готовы признавать и исправлять. По оценкам Национального совета по безопасности на дорогах, большинство транспортных средств на дорогах обзаведутся возможностями DSRC не быстрее, чем за 30 лет. В связи с чем возникает вопрос, а не стоит ли американцам использовать 75 МГц спектра ниже 6 ГГц как-то иначе, более эффективно.

Диапазон 5.9 ГГц кажется потенциально весьма интересным для перераспределения его под Wi-Fi. Среди прочих плюсов, можно отметить, что рядом с ним есть еще один нелицензируемый диапазон - 5 ГГц, который ранее был выделен под Wi-Fi. За счет агрегации этих частот, можно обеспечить для пользователя новых Wi-Fi устройств скорости выше 1 Гбит/c.

Сравнивая потенциал использования полосы 75 МГц под DSRC с потенциалом использования этих частот под Wi-Fi, трудно ошибиться в выборе - в мире существует более 9 млрд устройств с поддержкой Wi-Fi, а согласно прогнозам, к концу “десятых” годов число таких устройств может вырасти на 50 млрд. Сети Wi-Fi на сегодня обеспечивают передачу до 70% всех данных, проходящих через смартфоны. Возможно даже телеком-операторы поддержали бы выделение этих частот под Wi-Fi - они жалуются на перегрузки, а Wi-Fi снимает с них хотя бы часть нагрузки. Кроме того, технология LAA обещает возможность операторам сотовой связи напрямую использовать частоты Wi-Fi там и тогда, где они простаивают - опять-таки в интересах десятков миллионов людей.

FCC еще не выносил эту тему на всеобщее обсуждение или голосование, но идея кажется разумной. Источник.

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теги: Wi-Fi регулирование DSRC США

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