Пресс-релизы: Tele2 лидирует по качеству голосовых вызовов в Москве и Санкт-Петербурге

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Пресс-релизы: Tele2 лидирует по качеству голосовых вызовов в Москве и Санкт-Петербурге

12.09.2018, MForum.ru

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12.09.2018. Москва – Tele2, любимый мобильный оператор в России, показал лучшие результаты в исследовании Роскомнадзора по совокупности показателей качества голосовых вызовов. Результаты Tele2 по доле успешных попыток установления голосового соединения и разборчивости речи стали лучшими среди всех операторов в Москве и Санкт-Петербурге.

Со 2 апреля по 16 июля 2018 года Роскомнадзор проводил замеры качества мобильных услуг четырех операторов связи. В результате исследования в Москве лучшим оператором по совокупности параметров качества услуг подвижной радиотелефонной связи в части голосового соединения стал Tele2 с наименьшими показателями обрывов вызовов (0,4%), доли неуспешных попыток соединения (0,5%) и доли соединений с низкой разборчивостью речи (0,1%). Последние два параметра лучше аналогичных показателей ближайших конкурентов в 3 и в 6 раз соответственно.

В Санкт-Петербурге оператор также показал лучшие результаты по доле голосовых соединений с низкой разборчивостью речи (0,6%) и доле неуспешных попыток установления голосового соединения (1,4%). Кроме того, Tele2 существенно улучшила показатели прошлого года по скорости передачи данных в обоих городах, что говорит о планомерной работе по расширению покрытия и улучшению качества и емкости сети.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2

«Tele2 в Москве уже не первый раз становится лидером по качеству голосовых вызовов. Для нас это важный показатель, поскольку при активном росте абонентской базы в столице качество предоставляемых услуг остается на самом высоком уровне. Сейчас мы модернизируем сеть, расширяем емкость, где это необходимо, используя технологичные методы на основе big data, чтобы наши абоненты оставались довольны качеством голосовых вызовов и скоростью мобильного интернета».

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«В 2018-2019 годах Tele2 инвестирует более 2 млрд рублей в развитие сети в Санкт- Петербурге и Ленинградской области. Уже летом жители региона почувствовали позитивные изменения – рост скорости передачи данных, увеличение зоны покрытия. Серьезные инвестиции – это еще один шаг к принципиально новому качеству связи, которого от Tele2 ждут клиенты».

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теги: телеком Tele2 Роскомнадзор качество услуг

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