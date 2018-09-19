Телеком: МТС продолжает запускать VoLTE/Wi-Fi Calling в российских регионах: С.Петербург и Краснодар

19.09.2018, MForum.ru

Вчера начала работать услуга VoLTE/Wi-Fi Calling от МТС в С.Петербурге. Дело хорошее, теперь сократится время установления вызовов, меньше будет садиться батарейка смартфона при частых звонках.

Новая технология поддержки вызовов в сетях Wi-Fi и LTE без перехода вызова в сеть 3G/2G стартовала для абонентов МТС также и в Краснодаре.

О запусках VoLTE/Wi-Fi Calling компанией МТС в различных регионах России можно почитать здесь.

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теги: VoLTE Wi-Fi Calling МТС LTE

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