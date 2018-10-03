Микроэлектроника: В Samsung ожидают рекордных прибылей

MForum.ru
03.10.2018,
Samsung Electronics Co Ltd во вторник дала оценку прибыли за третий квартал - в компании ожидают рекордные $15,5 млрд операционной прибыли. Основной вклад обеспечивает подразделение по производству полупроводников, - чуть менее 80%. Существенный вклад в рост прибыли дало повышение цен на микросхемы DRAM, которое не смогло подпортить даже снижение цен на микросхемы NAND из-за высокой конкуренции. Источник: fomag.ru
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теги: микроэлектроника Samsung итоги
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© Алексей Бойко,
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