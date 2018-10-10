Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL

10.10.2018, MForum.ru

Компания Google официально представила смартфоны Google Pixel 3 и 3 XL. В отличии от устройств прошлых поколений, разработкой этих новинок поисковый гигант занимался самостоятельно, с помощью перешедших из HTC инженеров.

Экраны обоих новинок выполнены по технологии Flexible OLED, причем Google назвала их лучшими за всю историю Pixel. Что касается параметров, то Google Pixel 3 получил экран диагональю 5,5 дюймов и разрешением 2160х1080 точек, без выреза в верхней части.

Pixel 3 XL снабжен дисплеем диагональю 6,3 дюйма при разрешении 2960х1440 точек и вырезом под динамик и фронтальные камеры. Задняя панель новинок сохранила узнаваемый дизайн, но стала полностью стеклянной, из Gorilla Glass 5.

Внутри Google Pixel 3 и 3 XL все предсказуемо: Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ встроенной памяти. Из особенностей отметим чип защиты данных Titan Security, трехмикрофонную систему шумоподавления, стереодинамики, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и NFC. Слот для SIM-карт всего один.

Аналогично смартфонам Pixel прошлых поколений много внимания уделено камерам. Тыловая камера аппаратов снабжена 12,2 Мп сенсором с пикселями размером 1,4 мкм и апертурой объектива f/1.8. Поддерживаются OIS, Dual Pixel, а угол обзора составляет 76 градусов. Естественно, реализованы разные программные «фишки» - выбор лучшего снимка из серии, улучшатели качества фото на базе AI, Super Res Zoom (объединение нескольких снимков с разных ракурсов в один), поддержка дополненной реальности и т. д. Запись видео может вестись в разрешении 720p@240fps, 1080p@120fps и 2160p@30fps.

Фронтальная камера Google Pixel 3 и 3 XL сдвоенная. Разрешение обоих модулей – 8 Мп. Основной сенсор имеет объектив с апертурой f/1.8, вспомогательный широкоугольный (97 градусов) – f/2.2. Емкость аккумулятора Google Pixel 3 – 2915 мАч, Google Pixel 3 XL – 3430 мАч. Отдельно отметим поддержку беспроводной зарядки. Цена Google Pixel 3 с 64/128 Гб встроенной памяти составит $799/$899. Стоимость Google Pixel 3 XL – на $100 выше, $899/$999, за версии с 64 и 128 Гб памяти.