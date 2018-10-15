Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019

15.10.2018, MForum.ru

Анонс смартфона W2018, выполненного в раскладном форм-факторе, состоялся в декабре 2017 года. С учетом годового цикла обновления моделей уже через пару месяцев мы должны увидеть его обновление.

По информации из «утечек» новая раскладушка от Samsung разрабатывается в рамках проекта Project Lykan, получила сдвоенную камеру, два экрана и клавиатуру с развитым T9. В базе данных китайского регулятора TENAA аппарат замечен под модельным номером SM-W2019.

На левом торце аппарата разместится выделенная кнопка вызова голосового помощника Bixby, справа — клавиши регулировки громкости.

Сдвоенная камера будет близка к Galaxy Note9, где один из датчиков снабжен объективом с переменной апертурой f/1.5-2.4. Апертура второго сенсора постоянная — f/2.4, зато за счет телеобъектива обеспечивается двукратный оптический зум. Аналогично другим смартфонам серии, Samsung W2019 будет рассчитан только на китайский рынок, где производитель отдает предпочтение чипам Qualcomm. Вероятное «сердце» новинки — Snapdragon 845. Ожидаемая цена Samsung W2019 достигнет $2500 (17 тысяч юаней). Впрочем, аппараты этой серии никогда не были массовыми.

Samsung W2018