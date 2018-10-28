Телеком: Оператор Freedom Mobile обещает возможность пользования VoLTE для 800 тысяч клиентов

MForum.ru
28.10.2018,
Оператор Freedom Mobile, Канада обслуживает в Канаде 1,4 млн абонентов. Вот уже несколько месяцев компания активно расширяет зону покрытия услуги VoLTE и обещает, что до конца декабря 2018 года услугой смогут воспользоваться вплоть до 800 тысяч клиентов компании. За прошедшие месяцы компания заметно расширила число моделей смартфонов, которые поддерживают VoLTE - теперь это 17 различных аппаратов таких брендов, как Samsung, LG, Sony и Motorola. Источник: mobilesyrup.com.
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теги: Канаде VoLTE Freedom
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© Алексей Бойко,
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