Телеком: Оператор Freedom Mobile обещает возможность пользования VoLTE для 800 тысяч клиентов

28.10.2018, MForum.ru

Оператор Freedom Mobile, Канада обслуживает в Канаде 1,4 млн абонентов. Вот уже несколько месяцев компания активно расширяет зону покрытия услуги VoLTE и обещает, что до конца декабря 2018 года услугой смогут воспользоваться вплоть до 800 тысяч клиентов компании. За прошедшие месяцы компания заметно расширила число моделей смартфонов, которые поддерживают VoLTE - теперь это 17 различных аппаратов таких брендов, как Samsung, LG, Sony и Motorola. Источник: mobilesyrup.com.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому. Подробнее о LTE-M.

теги: Канаде VoLTE Freedom

+ +