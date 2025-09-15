Спутниковая связь: В очередной раз Starlink демонстрирует глобальный сбой

MForum.ru
15.09.2025,
Проблемы сегодня утром затронули часть абонентов в США, в Канаде, в Европе и в Азии. Сейчас работа сети постепенно восстанавливается.
О причинах сбоев пока сообщений не было. Предположительно, они связаны с ПО. Нельзя исключить целенаправленного враждебного вмешательства, но более вероятной считаю версию обычных ошибок, которые неизбежны при быстром развитии систем подобной сложности - Starlink, как сеть планетарного масштаба, это нечто уникальное и сбоев избежать нельзя в принципе.
В очередной раз это хорошее напоминание для человечества - все современные технологии и массовые услуги необходимо резервировать, а также желательно сохранять конкурентную среду, чтобы у людей всегда оставалась альтернатива на случай вот таких сбоев.
--
теги: спутниковая связь проблемы сбои
--
