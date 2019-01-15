RFID: Бренд Reserved обзаведется RFID-метками

15.01.2019, MForum.ru

Бренд Reserved внедряет программу исходной маркировки RFID @Source - как ожидается, это позволит поставлять в магазины готовые к выкладке товары, сократив до минимума проверки поставок сотрудниками магазинов и одновременно повысив точность инвентаризации.

Внедрить радиочастотную идентификацию в повседневную практику польской группы розничной торговли LPP помогает компания Checkpoint Systems, подразделение CCL Industries, вертикально интегрированный поставщик решений в области RFID.

Система учета меток будет интегрирована с платформой электронной коммерции LPP, RFID-учет внедрят по всей цепочке поставок, включая производство и заканчивая более 1700 торговых точек в 23 странах мира. В частности, будут внедрены RFID-туннели в распределительных центрах.

Объем продаж сети - более 200 млн товаров в год. Решение принималось в том числе и в ожидании того, что внедрение RFID обеспечит рост продаж на 3%, повысит прослеживаемость и доступность товаров в магазине.

Checkpoint возьмет на себя работу с поставщиками LPP - компания поможет внедрению жестких и мягких меток RFID при изготовлении одежды. Предусмотрено повторное использование жестких меток производства Checkpoint - их будут восстанавливать в центре восстановления компании, а затем вновь направлять поставщикам или в распределительные центры LPP. checkpointsystems.com; new-retail.ru.

За новостями в области RFID удобно следить в телеграм-канале RUSmicro

теги: RFID ритейл

+ +