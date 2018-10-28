RFID: RFID поднимает точность учета в ритейле почти до 100%

MForum.ru
28.10.2018,
Лаборатория RFID в Auburn University совместно с компанией GS1 US провели исследование потоков информации, которыми обмениваются бренды и ритейлеры. Исследование продолжалось около года в период с лета 2017 года. Компании выпустили отчет, который можно скачать здесь (англ. язык, требуется заполнить короткую анкету). Вашему вниманию - краткое резюме исследования.
Темой исследования был анализ и оценка преимуществ, которые получают владельцы брендов и ритейлеры при переходе на EPC (электронные коды продуктов) с использованием технологии радиочастотной идентификации для отслеживания движения товаров и проведения инвентаризаций от момента производства изделия и до его отгрузки ритейлеру.
Проще говоря, сравнивались данные, получаемые при сканировании штрих-кодов и данные, полученные при сканировании меток RFID во всей цепочке поставок, чтобы оценить точность отгрузки и приемки товаров, от момента производства изделия до центра дистрибуции бренда, а затем при доставке в центр исполнения заказов ритейлера.
Исследователи обнаружили:
Процесс прост и понятен. Но в отрасли за многие годы уже сложилась практика закрывать глаза на “мелкие” ошибки, либо находить каждый раз какие-либо “рабочие решения” всякий раз когда ошибка замечена и признана. Между тем в сегодняшнем розничном мире с быстрым и большим оборотом, ошибки инвентаризации в конечном итоге оказывают вполне заметное влияние на способность розничных продавцов точно доставлять продукты покупателям. Это, в свою очередь, может приводить к разочарованию клиентов из-за плохого опыта или недоступности продуктов.
В рамках исследования изучались и сравнивались товары, помеченные штрих-кодом U.P.C. (Unversal Product Code) и EPC/RFID. Данные U.P.C., собранные с использованием штрих-сканирования и данные EPC, собранные с помощью радиочастотного сканирования, собирались в распределительных центрах владельцев брендов и в центрах розничной торговли ритейлеров / центрах исполнения заказов, а затем сравнивались. В исследовании также учитывались данные ASN (отгрузочных накладных).
Результаты удивили исследователей.
“Мы полагали, что с учетом, насколько долго и массово используется технология U.P.C. ASN, ошибки являются редким явлением. Исследования показали, что почти 70% товарных партий поставляются с ошибками”, - комментирует руководитель Auburn University RFID Lab.
Эти ошибки возникают на этапе подбора товаров, отгрузки и приемки товаров. Это приводит к ошибкам при проведении инвентаризации, в лучшем случае, и претензиям, связанным с необходимостью дополнительных взаиморасчетов между брендом и ритейлером.
Напротив, в ситуации, когда владельцы брендов перешли на использование EPC/RFID для сбора информации и согласований процедур приемки-сдачи, точность отгрузок выросла до 99.9% и выше.
По факту, исследователи столкнулись с тем, что только в одной партии была ошибка на одну единицу товара. В рамках исследования выявлено, что там, где используется данные RFID для процессов согласования процедур приема-поставки товаров, претензии со стороны ритейлеров практически не встречаются. Таким образом исследование ясно продемонстрировало, что внедрение RFID практически устраняет ошибки в процессе поставок, за счет того, что обеспечивается точная передача информации и продуктов.
Что дает внедрение RFID поставщикам брендов?
Преимущества использования RFID в цепочке поставок производителями редко обсуждаются в медиа, в отличие от преимуществ использования RFID в ритейле. Но по мере того, как все больше брендов внедряют RFID-туннели и станции аудита, все чаще можно встречать упоминания о ценности RFID. В частности, отмечается повышение точности получения, подбора, упаковки и отгрузки, как основной бизнес-кейс. RFID для вендоров это:
Что дает внедрение RFID ритейлерам?
Внедрение меток RFID на уровне отдельной товарной единицы повышает наглядность и эффективность работы с товаром. Это играет критическую роль для того, чтобы ритейлеры могли создавать беспроблемный многоканальный пользовательский опыт. В частности, внедрение RFID для ритейлеров это:
Источник информации и иллюстрации: gs1us.org
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теги: RFID аналитика исследования ритейл
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© Алексей Бойко,
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