RFID: RFID поднимает точность учета в ритейле почти до 100%

MForum.ru

RFID: RFID поднимает точность учета в ритейле почти до 100%

28.10.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Лаборатория RFID в Auburn University совместно с компанией GS1 US провели исследование потоков информации, которыми обмениваются бренды и ритейлеры. Исследование продолжалось около года в период с лета 2017 года. Компании выпустили отчет, который можно скачать здесь (англ. язык, требуется заполнить короткую анкету). Вашему вниманию - краткое резюме исследования.

Темой исследования был анализ и оценка преимуществ, которые получают владельцы брендов и ритейлеры при переходе на EPC (электронные коды продуктов) с использованием технологии радиочастотной идентификации для отслеживания движения товаров и проведения инвентаризаций от момента производства изделия и до его отгрузки ритейлеру.

Проще говоря, сравнивались данные, получаемые при сканировании штрих-кодов и данные, полученные при сканировании меток RFID во всей цепочке поставок, чтобы оценить точность отгрузки и приемки товаров, от момента производства изделия до центра дистрибуции бренда, а затем при доставке в центр исполнения заказов ритейлера.

Исследователи обнаружили:

  • Владельцы брендов и ритейлеры, которые используют технологию RFID для оптимизации инвентаризаций и согласований при отгрузке товаров, смогли добиться точности до 99.9%.
  • Ритейлеры, которые не проверяют 100% поставляемых им товаров, сталкиваются с высокой неточностью при проведении инвентаризаций.
  • Если технология RFID не внедрена, то до 69% входящих партий товара (отправленных брендами и прибывших на пункт приемки ритейлера) содержат ошибочные поставки. Эти ошибки могут приводить к ошибкам при инвентаризации и возможным затратам, которые несет ритейлер.
  • Бренды и ритейлеры, которые пытаются справиться с ошибками “в рабочем порядке”, зачастую сталкиваются с дополнительными расходами и новыми ошибками.

Процесс прост и понятен. Но в отрасли за многие годы уже сложилась практика закрывать глаза на “мелкие” ошибки, либо находить каждый раз какие-либо “рабочие решения” всякий раз когда ошибка замечена и признана. Между тем в сегодняшнем розничном мире с быстрым и большим оборотом, ошибки инвентаризации в конечном итоге оказывают вполне заметное влияние на способность розничных продавцов точно доставлять продукты покупателям. Это, в свою очередь, может приводить к разочарованию клиентов из-за плохого опыта или недоступности продуктов.

В рамках исследования изучались и сравнивались товары, помеченные штрих-кодом U.P.C. (Unversal Product Code) и EPC/RFID. Данные U.P.C., собранные с использованием штрих-сканирования и данные EPC, собранные с помощью радиочастотного сканирования, собирались в распределительных центрах владельцев брендов и в центрах розничной торговли ритейлеров / центрах исполнения заказов, а затем сравнивались. В исследовании также учитывались данные ASN (отгрузочных накладных).

RFID поднимает точность учета в ритейле почти до 100%

 

Результаты удивили исследователей.

“Мы полагали, что с учетом, насколько долго и массово используется технология U.P.C. ASN, ошибки являются редким явлением. Исследования показали, что почти 70% товарных партий поставляются с ошибками”, - комментирует руководитель Auburn University RFID Lab.

Эти ошибки возникают на этапе подбора товаров, отгрузки и приемки товаров. Это приводит к ошибкам при проведении инвентаризации, в лучшем случае, и претензиям, связанным с необходимостью дополнительных взаиморасчетов между брендом и ритейлером.

Напротив, в ситуации, когда владельцы брендов перешли на использование EPC/RFID для сбора информации и согласований процедур приемки-сдачи, точность отгрузок выросла до 99.9% и выше.

.RFID поднимает точность учета в ритейле почти до 100%

По факту, исследователи столкнулись с тем, что только в одной партии была ошибка на одну единицу товара. В рамках исследования выявлено, что там, где используется данные RFID для процессов согласования процедур приема-поставки товаров, претензии со стороны ритейлеров практически не встречаются. Таким образом исследование ясно продемонстрировало, что внедрение RFID практически устраняет ошибки в процессе поставок, за счет того, что обеспечивается точная передача информации и продуктов.

 

Что дает внедрение RFID поставщикам брендов?

Преимущества использования RFID в цепочке поставок производителями редко обсуждаются в медиа, в отличие от преимуществ использования RFID в ритейле. Но по мере того, как все больше брендов внедряют RFID-туннели и станции аудита, все чаще можно встречать упоминания о ценности RFID. В частности, отмечается повышение точности получения, подбора, упаковки и отгрузки, как основной бизнес-кейс. RFID для вендоров это:

  • Вклад в сокращение операционных расходов и повышение прибыльности;
  • Ускорение процесса упаковки товарных партий и сокращение ошибок инвентаризации за счет постоянного;
  • Сокращение затрат на персонал, обработку ошибок поставки, повышение производительности за счет автоматизации процедуры инвентаризации и отслеживания товаров
  • Снижение требуемого уровня инвентаризации, повышение экономии рабочего капитала, снижение сопутствующих затрат на перемещение товаров за счет оптимизации уровня инвентаризации, сокращение “аварийного запаса”
  • Сокращение списаний товаров с просроченным сроком использования за счет повышения заметности товаров и улучшения планирования
  • Улучшение заметности производственных активов, что помогает отслеживать их местоположение, а также снижает число проблем обслуживания
  • Сокращение числа рекламаций и возвратов товаров за счет точной и своевременной отгрузки
  • Обеспечение лучших условий для проведения аудитов и контроля активов, снижение нехваток товаров, а также снижение уровня потерь и воровства за счет лучшего отслеживания товаров.

 

Что дает внедрение RFID ритейлерам?

Внедрение меток RFID на уровне отдельной товарной единицы повышает наглядность и эффективность работы с товаром. Это играет критическую роль для того, чтобы ритейлеры могли создавать беспроблемный многоканальный пользовательский опыт. В частности, внедрение RFID для ритейлеров это:

  • Достижение беспрецедентного уровня точности проведения инвентаризации, что помогает ритейлерам работать “до последней единицы” товара, повышение лояльности клиентов, которые более не сталкиваются с ситуацией “я не знаю, есть ли у нас еще заказанный вами товар”)
  • Сокращение ситуаций, когда товар заканчивается на складе, возможность отказаться от практики создания “страхового запаса” или практики избыточного заказа.
  • Улучшается обнаружение потерь за счет роста наглядности и точного знания, что находится у ритейлера и что уже продано.
  • Сокращается или устраняется затратный процесс возврата ритейлеру, за счет возможности отслеживать продукты на уровне каждой единицы.

Источник информации и иллюстрации: gs1us.org 

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID

теги: RFID аналитика исследования ритейл   

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

05.08. [Новости компаний] Дайджест RFID: Антикражные системы, мяч для Трампа, разрушающаяся метка CandyTag Duo Fragile / MForum.ru

13.07. [Новости компаний] Дайджест RFID: Попытки оценки российского рынка RFID; библиотеки; ритейл; платные дороги / MForum.ru

06.07. [Новости компаний] Дайджест RFID: Защита бренда; RFID в производстве, торговле, библиотеках и на транспорте / MForum.ru

27.06. [Новости компаний] RFID: ЧМ2018, RFID и московское метро; RFID, блокчейн и медицина; платные дороги и RFID; RFID и ритейл / MForum.ru

09.06. [Новости компаний] Объемы рынка RFID. Оценки и прогнозы / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:16 PythonSuperman Тема: Nokia E52 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
Помню настроил телефон так, чтобы при входе в меню телефона играла музыка.... Как это заново настроить?
Вчера 19:32 n72nokia Тема: Пришло SMS о крупном выигрыше. Можно ли верить?
верить не стоит, но проверить можно. загуглите номер с которого прошло смс
26.10.2018 08:51 jaigomes Тема: Что вы с вашими старыми телефонами Windows в эти дни?
У меня есть старая Lumia 520 и люблю ее битами! Включите один раз в два дня, чтобы проверить, все ли работает или нет. В ней работает Windows 10, хотя последние обновления уже давно прекратились. ...
25.10.2018 14:13 Skosar Тема: Как удалить номер из черного списка в телефоне Samsung? (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как извлечь номер из чёрного списка на телефоне Samsung E2530
25.10.2018 10:13 Hujop Тема: Подскажите смартфон за 30к
Привет народ! Хочу купить смарт за 30к, но почти не разбираюсь. По отзывам в магазинах везде все по разному. Хотел брать huawei nova 3, но опять же натолкнулся на плохие отзывы. Подскажите ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

26.10. [Новинки] Анонсы: Meizu M8 Note представлен официально / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A6s — первый смартфон Galaxy от ODM-производителя / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro – смартфоны с емкими АКБ / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: BlackBerry KEY2 появился в России / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Black Shark Helo — игровой смартфон с 10 Гб ОЗУ / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен блокчейн смартфон HTC Exodus 1 / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition появился в России / MForum.ru

22.10. [Новинки] Слухи: Honor Magiс 2 с Kirin 980 и 8 Гб ОЗУ замечен в TENAA / MForum.ru

22.10. [Новинки]  Слухи: Huawei Nova 4 получит Kirin 980, поддержку 5G и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru

20.10. [Новинки] Пятое поколение: Xiaomy представила модель Mi Mix 3 / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru

18.10. [Новинки]  Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru

15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: