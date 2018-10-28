RFID: RFID поднимает точность учета в ритейле почти до 100%

28.10.2018, MForum.ru

Лаборатория RFID в Auburn University совместно с компанией GS1 US провели исследование потоков информации, которыми обмениваются бренды и ритейлеры. Исследование продолжалось около года в период с лета 2017 года. Компании выпустили отчет, который можно скачать здесь (англ. язык, требуется заполнить короткую анкету). Вашему вниманию - краткое резюме исследования.

Темой исследования был анализ и оценка преимуществ, которые получают владельцы брендов и ритейлеры при переходе на EPC (электронные коды продуктов) с использованием технологии радиочастотной идентификации для отслеживания движения товаров и проведения инвентаризаций от момента производства изделия и до его отгрузки ритейлеру.

Проще говоря, сравнивались данные, получаемые при сканировании штрих-кодов и данные, полученные при сканировании меток RFID во всей цепочке поставок, чтобы оценить точность отгрузки и приемки товаров, от момента производства изделия до центра дистрибуции бренда, а затем при доставке в центр исполнения заказов ритейлера.

Исследователи обнаружили:

Владельцы брендов и ритейлеры, которые используют технологию RFID для оптимизации инвентаризаций и согласований при отгрузке товаров, смогли добиться точности до 99.9%.

Ритейлеры, которые не проверяют 100% поставляемых им товаров, сталкиваются с высокой неточностью при проведении инвентаризаций.

Если технология RFID не внедрена, то до 69% входящих партий товара (отправленных брендами и прибывших на пункт приемки ритейлера) содержат ошибочные поставки. Эти ошибки могут приводить к ошибкам при инвентаризации и возможным затратам, которые несет ритейлер.

Бренды и ритейлеры, которые пытаются справиться с ошибками “в рабочем порядке”, зачастую сталкиваются с дополнительными расходами и новыми ошибками.

Процесс прост и понятен. Но в отрасли за многие годы уже сложилась практика закрывать глаза на “мелкие” ошибки, либо находить каждый раз какие-либо “рабочие решения” всякий раз когда ошибка замечена и признана. Между тем в сегодняшнем розничном мире с быстрым и большим оборотом, ошибки инвентаризации в конечном итоге оказывают вполне заметное влияние на способность розничных продавцов точно доставлять продукты покупателям. Это, в свою очередь, может приводить к разочарованию клиентов из-за плохого опыта или недоступности продуктов.

В рамках исследования изучались и сравнивались товары, помеченные штрих-кодом U.P.C. (Unversal Product Code) и EPC/RFID. Данные U.P.C., собранные с использованием штрих-сканирования и данные EPC, собранные с помощью радиочастотного сканирования, собирались в распределительных центрах владельцев брендов и в центрах розничной торговли ритейлеров / центрах исполнения заказов, а затем сравнивались. В исследовании также учитывались данные ASN (отгрузочных накладных).

Результаты удивили исследователей.

“Мы полагали, что с учетом, насколько долго и массово используется технология U.P.C. ASN, ошибки являются редким явлением. Исследования показали, что почти 70% товарных партий поставляются с ошибками”, - комментирует руководитель Auburn University RFID Lab.

Эти ошибки возникают на этапе подбора товаров, отгрузки и приемки товаров. Это приводит к ошибкам при проведении инвентаризации, в лучшем случае, и претензиям, связанным с необходимостью дополнительных взаиморасчетов между брендом и ритейлером.

Напротив, в ситуации, когда владельцы брендов перешли на использование EPC/RFID для сбора информации и согласований процедур приемки-сдачи, точность отгрузок выросла до 99.9% и выше.

По факту, исследователи столкнулись с тем, что только в одной партии была ошибка на одну единицу товара. В рамках исследования выявлено, что там, где используется данные RFID для процессов согласования процедур приема-поставки товаров, претензии со стороны ритейлеров практически не встречаются. Таким образом исследование ясно продемонстрировало, что внедрение RFID практически устраняет ошибки в процессе поставок, за счет того, что обеспечивается точная передача информации и продуктов.

Что дает внедрение RFID поставщикам брендов?

Преимущества использования RFID в цепочке поставок производителями редко обсуждаются в медиа, в отличие от преимуществ использования RFID в ритейле. Но по мере того, как все больше брендов внедряют RFID-туннели и станции аудита, все чаще можно встречать упоминания о ценности RFID. В частности, отмечается повышение точности получения, подбора, упаковки и отгрузки, как основной бизнес-кейс. RFID для вендоров это:

Вклад в сокращение операционных расходов и повышение прибыльности;

Ускорение процесса упаковки товарных партий и сокращение ошибок инвентаризации за счет постоянного;

Сокращение затрат на персонал, обработку ошибок поставки, повышение производительности за счет автоматизации процедуры инвентаризации и отслеживания товаров

Снижение требуемого уровня инвентаризации, повышение экономии рабочего капитала, снижение сопутствующих затрат на перемещение товаров за счет оптимизации уровня инвентаризации, сокращение “аварийного запаса”

Сокращение списаний товаров с просроченным сроком использования за счет повышения заметности товаров и улучшения планирования

Улучшение заметности производственных активов, что помогает отслеживать их местоположение, а также снижает число проблем обслуживания

Сокращение числа рекламаций и возвратов товаров за счет точной и своевременной отгрузки

Обеспечение лучших условий для проведения аудитов и контроля активов, снижение нехваток товаров, а также снижение уровня потерь и воровства за счет лучшего отслеживания товаров.

Что дает внедрение RFID ритейлерам?

Внедрение меток RFID на уровне отдельной товарной единицы повышает наглядность и эффективность работы с товаром. Это играет критическую роль для того, чтобы ритейлеры могли создавать беспроблемный многоканальный пользовательский опыт. В частности, внедрение RFID для ритейлеров это:

Достижение беспрецедентного уровня точности проведения инвентаризации, что помогает ритейлерам работать “до последней единицы” товара, повышение лояльности клиентов, которые более не сталкиваются с ситуацией “я не знаю, есть ли у нас еще заказанный вами товар”)

Сокращение ситуаций, когда товар заканчивается на складе, возможность отказаться от практики создания “страхового запаса” или практики избыточного заказа.

Улучшается обнаружение потерь за счет роста наглядности и точного знания, что находится у ритейлера и что уже продано.

Сокращается или устраняется затратный процесс возврата ритейлеру, за счет возможности отслеживать продукты на уровне каждой единицы.

Источник информации и иллюстрации: gs1us.org

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теги: RFID аналитика исследования ритейл

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