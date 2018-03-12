RFID: "Ригла" и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG®

12.03.2018, MForum.ru

Федеральная аптечная сеть «Ригла» и группа компаний ISBC создали цифровую кобренд-систему с использованием RFID-брелоков AIRTAG®. Решение на базе технологий радиочастотной идентификации позволило интегрировать на один современный носитель бонусную программу «пРИГЛАшаем» от аптечной сети и транспортные карты «Тройка».

Наличие множества дисконтных и транспортных карт, пропусков и ключей к домофонам создает проблемы для жителей мегаполиса. Они могут быть забыты, потеряны или просто прийти в негодность. RFID-брелоки AIRTAG® совмещают возможности доступа в офис и жилой комплекс, бонусных программ и транспортных карт. Безопасность решения обеспечена наличием уникального номера UID на каждом чипе, автоматически запрашиваемого при каждой транзакции, что предотвращает подделки.

Благодаря использованию единого носителя AIRTAG® москвичи смогут оплатить проезд транспортным приложением «Тройка» и получить скидки на медицинскую продукцию в сети «Ригла». RFID-брелоки изготовлены из материалов, соответствующих Европейскому регламенту 1907/2006, обладает высокой прочностью, износоустойчивостью и способностью к самовосстановлению покрытия.

«Современная концепция Умного города претворяется в жизнь уже сегодня. Мы больше не роемся по карманам в поисках мелочи, цифровые технологии бесконтактной идентификации позволяют воспользоваться транспортом, быстро оплатить покупки, получить скидки, пройти в офис или домой. Но горы карточек тоже уходят в прошлое. RFID-брелоки AIRTAG® становятся ключами к Умному городу для москвичей, совмещая все виды сервисов и доступов на одном носителе», ¬¬- рассказала Алена Грудцына, руководитель отдела продаж ISBC, направления Лояльность и Ритейл.

«Персонализированный подход к клиенту – один из основных трендов развития бизнеса аптечной сети «Ригла». Внедрение единого носителя AIRTAG®, объединившего опции необходимых в повседневной жизни пластиковых карт, которые позволяют оплатить проезд по городу и приобрести со скидкой аптечный ассортимент, – проявление заботы об удобстве и комфорте жителя мегаполиса. Для наших клиентов это новая возможность получить максимум удобства и экономии времени при совершении покупок благодаря самым передовым технологиям», – прокомментировал генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

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