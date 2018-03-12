RFID: "Ригла" и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG®

MForum.ru
12.03.2018,
Федеральная аптечная сеть «Ригла» и группа компаний ISBC создали цифровую кобренд-систему с использованием RFID-брелоков AIRTAG®. Решение на базе технологий радиочастотной идентификации позволило интегрировать на один современный носитель бонусную программу «пРИГЛАшаем» от аптечной сети и транспортные карты «Тройка».
Наличие множества дисконтных и транспортных карт, пропусков и ключей к домофонам создает проблемы для жителей мегаполиса. Они могут быть забыты, потеряны или просто прийти в негодность. RFID-брелоки AIRTAG® совмещают возможности доступа в офис и жилой комплекс, бонусных программ и транспортных карт. Безопасность решения обеспечена наличием уникального номера UID на каждом чипе, автоматически запрашиваемого при каждой транзакции, что предотвращает подделки.
Благодаря использованию единого носителя AIRTAG® москвичи смогут оплатить проезд транспортным приложением «Тройка» и получить скидки на медицинскую продукцию в сети «Ригла». RFID-брелоки изготовлены из материалов, соответствующих Европейскому регламенту 1907/2006, обладает высокой прочностью, износоустойчивостью и способностью к самовосстановлению покрытия.
«Современная концепция Умного города претворяется в жизнь уже сегодня. Мы больше не роемся по карманам в поисках мелочи, цифровые технологии бесконтактной идентификации позволяют воспользоваться транспортом, быстро оплатить покупки, получить скидки, пройти в офис или домой. Но горы карточек тоже уходят в прошлое. RFID-брелоки AIRTAG® становятся ключами к Умному городу для москвичей, совмещая все виды сервисов и доступов на одном носителе», ¬¬- рассказала Алена Грудцына, руководитель отдела продаж ISBC, направления Лояльность и Ритейл.
«Персонализированный подход к клиенту – один из основных трендов развития бизнеса аптечной сети «Ригла». Внедрение единого носителя AIRTAG®, объединившего опции необходимых в повседневной жизни пластиковых карт, которые позволяют оплатить проезд по городу и приобрести со скидкой аптечный ассортимент, – проявление заботы об удобстве и комфорте жителя мегаполиса. Для наших клиентов это новая возможность получить максимум удобства и экономии времени при совершении покупок благодаря самым передовым технологиям», – прокомментировал генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный теме RFID
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 29 января 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
12.03. [Краткие новости] Услуги: Tele2 заработает на страховании / MForum.ru
06.03. [Новости компаний] Итоги: Tele2 рассказывает об итогах года - все еще убыток / MForum.ru
05.03. [Краткие новости] OSS/BSS: Tele2 Netherlands deploys Nokia Cognitive Analytics real-time software to consistently deliver a superior customer experience / MForum.ru
22.02. [Новости компаний] Тарифы: МТС делает шаг в сторону отмены внутрисетевого роуминга / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 7C оснащен экраном 18: 9 и поддерживает разблокировку по лицу / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y9 (2018) с двумя сдвоенными камерами и АКБ 4000 мАч / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Homtom HT70 оснащен аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Huawei P20 Lite замечен в TENAA / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Выпущен первый официальный тизер Xiaomi Mi MIX 2S / MForum.ru
06.03. [Технологии] Компоненты: Анонсированы GPU Mali G52 и G31 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP5000 – крепкий корпус, IP68 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: LG X4 – классический бюджетник для корейского рынка / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: HMD Global выпустит два новых флагмана Nokia в этом году / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus / MForum.ru
02.03. [ПО] Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок» / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: SIKURPhone – смартфон+криптокошелек за $800 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1T – бюджетные планшеты с Android 8.1 Oreo / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Vernee V2 – защищенный смартфон формата 18:9 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Zenfone 5z – флагман со Snapdragon 845 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite представлены официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V9 и Blade V9 Vita – бюджетные смартфоны 18:9 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны LG K-серии / MForum.ru