Телеком: 5G в США - гонка за клиентами

MForum.ru
21.01.2019,
Оптимизация капиталовложений - одна из приоритетных задач для операторов США. Ориентируясь на свои доходы в 2018 году, компании AT&T, T-Mobile - Sprint и Verizon Wireless, пересматривают свои стратегии в области 5G в соответствии с доступностью ресурсов. Общее одно - никто не хочет упустить ожидаемый дополнительный доход от 5G. Аналитики обещают, что доходы от 5G не будут существенными, если пользовательский опыт в сетях 5G и LTE будет слабо различимым.
Прогнозы обещают объем мирового рынка услуг 5G на уровне $123 млрд к 2025 году и $54 млрд по итогам 2020 года, что соответствует среднегодовым темпам в 18% в год в течение периода прогноза. Аналитики сходятся на том, что Северная Америка покажет самые высокие темпы роста рынка услуг 5G в период 2020-2025 годы.
AT&T
21 декабря 2018 года AT&T анонсировала мобильную сеть 5G, заявив, что стала первой и единственной компанией в США, предложившей мобильной устройство 5G в сети 5G с поддержкой мобильности (речь шла о смартфоне Motorola с внешним модулем - накладкой, способной работать в сети 5G).
Сеть 5G AT&T, соответствующая требованиям 3GPP, запущена в 12 городах США: Атланте, Шарлотте, Северной Каролине, Далласе, Хьюстоне, Индианаполисе, Джексонвилле, Флориде, Луисвилле, Кентукки, Оклахома-Сити, Новом Орлеане, Роли, Северной Каролине, Сан-Антонио и Вако, Техас. В первой половине 2019 года оператор обещает расширить покрытие еще на 7 городов: Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нэшвилл, Орландо, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе, Калифорния.
Пока что ориентация идет на инновационные бизнесы. Сеть создается в миллиметровом диапазоне частот, что обещает существенно более высокие скорости и одновременно менее значительные задержки в сетях. Сеть 5G (в AT&T ее называют 5G+) представляет покрытие в основном в городских районах с высокой плотностью трафика. За пределами зоны покрытия сети 5G абоненты смогут пользоваться услугами сети LTE, а также сети LTE-A (в AT&T ее называют 5G Evolution, хотя к 5G эта технология не относится). В качестве устройства для работы с сетью 5G предлагается мобильный роутер Netgear Nighthawk 5G.
AT&T предлагает устройства 5G и доступ к сети 5G бесплатно в течение 90 дней для отдельных корпоративных и розничных клиентов. За мобильную точку доступа предлагается заплатить аванс $499 и затем оплачивать $70 в месяц за пользование устройством с предоплаченным пакетом в 15 ГБ.
Технологические партнеры AT&T по части сети 5G в США - Ericsson, Nokia и Samsung.
Ожидается, что к 2025 году объем рынка коммуникационного оборудования в США достигнет $125,1 млрд, при этом рост этого рынка составит 4.7% в год. Китайские вендоры Huawei и ZTE, как известно, к этим деньгам допущены не будут.
AT&T также обещала, что в 2H2019 предложит массовому рынку мобильный смартфон Samsung с поддержкой 5G. Как ожидается, это может быть немного “массивное” устройство с поддержкой частот 5G не только в миллиметровом диапазоне, но также частот ниже 6 ГГц.
В диапазоне частот до 6 ГГц компания AT&T собирается развертывать 5G как в городах, так и в пригородах и сельских населенных пунктах.
Чтобы оценить усилия 5G по подготовке сети к запуску 5G, достаточно задуматься над суммой инвестиций в развитие инфраструктуры беспроводных и проводных сетей. AT&T затратила за 5 лет почти $145 млрд, считая не только капвложения в сеть, но и затраты на приобретение и эксплуатацию частот.
Verizon Wireless
Компания Verizon Wireless начала предлагать услугу 5G Home широкополосного фиксированного доступа к интернет для частных клиентов с октября 2018 года. Услуга 5G Home основана на использовании нестандартного, проприетарного решения 5G Samsung. Первые “очаги” покрытия появились в таких городах США, как Хьюстон, Индианаполис, Лос-Анджелес, Сакраменто.
Мобильная сеть 5G Verizon будет запущена в начале 2019 года, оператор обещает ее быстрое расширение в течение года.
Клиентам 5G Home обещаны средние скорости 300 Мбит/c и пиковые скорости до 1 Гбит/c в зависимости от местоположения и без ограничений на объем данных.
После “ознакомительного” периода, клиентам с тарифом для смартфона 5G будет предложено платить за услугу по $50 в месяц, а тем, кто не является клиентом Verizon Wireless - $70 в месяц. Те, кто подключился к услуге 5G Home окажутся первыми в очереди на подключение к мобильной сети 5G оператора после ее запуска. Сеть 5G оператор намеревается развивать на базе небольших “ячеек”, создаваемых там, где ожидается ее востребованность.
T-Mobile
В этой компании не собираются упускать рынок 5G в пользу AT&T, Verizon и других участников. Тем не менее, в 2018 году компания не предложила клиентам никаких услуг на базе 5G. Похоже, что и в 2019 году мы не дождемся от T-Mobile предложений, которые позволили бы этому оператору забрать часть ранних приверженцев 5G у двух других крупнейших операторов.
Пока что у компании планы иные - дотянуть охват 2/3 населения США до средних скоростей выше 100 Мбит/c к 2021 году и до 90% повысить охват к 2024 году.
Для этого будет использоваться стандарт 5G. Как ожидается, если немцы получат разрешение на слияние со Sprint, то у T-Mobile появится возможность использования комбинации низких, средних и миллиметровых частот для развертывания сетей 5G.
В T-Mobile отрицают “первенство” Verizon c 5G, справедливо указывая на то, что запущена технология, не стандартизованная в 3GPP, которую практически никто в мире не планирует использовать, - такой запуск годен разве что для пиара, но не полезен в плане раннего предоставления услуг 5G потребителям. Скромный охват сети 5G Verizon, отказ компании опубликовать карту покрытия, использование только миллиметрового диапазона - все это свидетельства в пользу справедливости упреков T-Mobile.
Выводы
5G в США по-сути еще не начался. И пока что не видно особой заинтересованности рынка, особенно сегмента массовых клиентов, в быстром запуске сетей этого стандарта. Все же, по мере расширения выбора и доступности мобильных и портативных устройств 5G, а также кейсов успешного внедрения 5G, можно ожидать роста интереса к технологии, как минимум, со стороны бизнес-сообщества.
По материалам: telecomlead.com
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теги: США 5g пятое поколение тренды телеком
© Алексей Бойко,
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