Телеком: Samsung Galaxy S10 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 855 с модемом Х50 5G

21.02.2019, MForum.ru

Анонсированный вчера Samsung Galaxy S10 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 855 (2G/3G/LTE). Встроенный модем X50 обеспечивает поддержку 5G (до 6 ГГц и миллиметрового диапазона). Встроенный в платформу 855 процессор Kryo 455 (ARM Cortex) обеспечивает рост производительности на 45% относительно Snapdragon 845. У Adreno 640 скорость работы на 20% выше, чем у графического процессора предыдущего поколения.

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Пресс-релиз компании Qualcomm, Google Docs

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теги: qualcomm samsung