Телеком: OneWeb. Начало

03.03.2019, MForum.ru

OneWeb запустил первые 6 спутников (ракетой Союз с космодрома Куру, Французская Гвиана). 27 февраля спутники успешно отделились, положив начало формированию созвездия. В дальнейшем планируется ежемесячно запускать более 30 спутников OneWeb на ракету, что уже к 2020 году увеличит объем созвездия до 650 спутников. К 2021 году система OneWeb сможет, как ожидается, обеспечить полное покрытие планеты в коммерческом режиме.

Связь с поверхностью будет обеспечиваться, как прямая - с пользовательскими терминалами в Ku- диапазоне, так и с наземной сетью с использованием Ka- диапазона.



Пользовательский терминал OneWeb.

Сеть OneWeb будет технологически нейтральной, что позволит через нее предоставлять доступ к интернету любому оператору мобильной связи и ШПД или провайдеру фиксированного интернета, в любой точке планеты.

Терминалы для подключения к OneWeb, похоже, будут проприетарными. Это, конечно, минус. Избавления от цензуры РКН OneWeb, возможно, и не принесет. Но в любой сельской местности или удаленной точке от полюса до экватора или от экватора и до другого полюса обеспечить сотовую связь и интернет-подключение через OneWeb после завершения серии запусков будет нетрудно. Уменьшится востребованность оптики Ростелеком, или понапишут всяких требований о принудительном использовании оптики вместо чужой спутниковой системы? А может быть решающей окажется цена. Так или иначе, наличие альтернативы монополисту всегда хорошо.

Посмотрим, дойдет ли дело до реализации проекта SpaceX и какие отличия от OneWeb он нам обеспечит. Источник: ru-4g.livejournal.com

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теги: телеком OneWeb спутниковая связь